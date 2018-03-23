Z Архив новостей новости
5 30 6 1514
08:32, 23 марта 2018

Дмитрий Песков: Если Владимир Путин решит менять Конституцию, то реформа не будет касаться президентской власти

Об этом в интервью телеканалу RT заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, нет ни малейшего повода думать о том, что Путин намерен приспособить и адаптировать Основной Закон страны «к персональной политической воле». Песков отметил, что в 2008 году президент делать этого не стал.

Комментарии

30

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

arye_11 23 марта 2018 | 08:38

Песков отметил, что в 2008 году президент делать этого не стал.
__________________________________________________________
Ну, да, ну, да, "не стал"...
А увеличение президентского срока с 4 до 6 лет, кому он приготовил?
Себе самому, родному и любимому или Димочке Медведеву, что ли?

vasyakirin 23 марта 2018 | 08:41

arye_11: А чо, разве Путин имеет право переписывать Конституцию, без референдума?

arye_11 23 марта 2018 | 08:43

vasyakirin:
Ой!!!
Ну, не будьте крючкотвором, не цепляйтесь к словам.
Песков занимается своим самым любимым дело - "несет пургу".

tvitov66 23 марта 2018 | 08:50

А я то думал (смахивая снег с афто) чо за пурга ... кто-б остановил этот беспредел, а то так лето никогда не настанет

dokolle 23 марта 2018 | 08:50

С "новояза" это переводится так - именно то, про что я сказал: не будет - это и будет.

eternity88 23 марта 2018 | 08:59

dokolle: верно, не стоит забывать, что эти упыри из своего зазеркалья вещают и все, что от них слышно - это их вывернутые наизнанку мысли. путин уже заявлял, что не менял и не собирается менять Конституцию, но она поменялась как-то вот "медведевым", говорил, что не будет покушаться на целостность Украины, после которых Крым "вернулся в Россию", и таких его заявлений ... да все, пожалуй.

igorrrpadlowitchs 23 марта 2018 | 08:42

arye_11: просто поменяют граждан на холопов- вот и все изменения!

sensei54 23 марта 2018 | 08:39

Что за бред?
Кто он такой, чтобы менять Конституцию?

vasyakirin 23 марта 2018 | 08:43

sensei54: Получается организатор Государственного переворота....
Иным словами Предатель РФ!

sensei54 23 марта 2018 | 08:46

vasyakirin: И еще раз "Ой"!
С Луны свалились, и вдруг сообразили....

igorrrpadlowitchs 23 марта 2018 | 08:44

sensei54: раз в стране нет граждан, то стоит поменять Конституцию к условиям скотного двора- всё верно!

sergeev67 23 марта 2018 | 08:40

То что Путин не стал менять конституцию в 2008г, по большому счету, ни о чем не говорит.
В 2008г не стал менять. А в 2022г, например, возьмет, да и поменяет!

curious69_ 23 марта 2018 | 08:42

Рудиментарная раковая клетка оказывается вполне способна поменять ДНК всего организма.

vaka257 23 марта 2018 | 08:43

Президентского срока может быть и не коснётся ,а коснётся государственного переустройства ,где на первых ролях опять будет Путин...И ватники радостно за это проголосуют..."Люди холопского звания — Сущие псы иногда: Чем тяжелей наказания, Тем им милей господа".

nik213 23 марта 2018 | 09:02

vaka257: А ещё так:
Приходит ему уж конец,
Но слово его всё едино -
Хвалит он своего господина.

alexander25101977 23 марта 2018 | 08:44

Песков, не гони пургу. Президент не вправе вообще её менять. Менять её может только народ и путём референдума. Хотя ваш нацлидер может пока всё.

moskovich 23 марта 2018 | 08:45

Свежо питание, да серится с трудом...

starok 23 марта 2018 | 08:47

путины приходят и уходят,а конституция не должна от этого изменяться.

krypton84 23 марта 2018 | 08:47

Потому что коснется уже царской?

platonnekafrin 23 марта 2018 | 08:48

Конституцию надо давно поменять, а лучше выбросить. Ведь только из-за этой письменной досады её гарант должен все время врать и изворачиваться.

ostapbey 23 марта 2018 | 09:05

platonnekafrin: каждый русский гражданин знает что Конституция..
это жена.. Очередного Константина..
Даже..

lechak 23 марта 2018 | 08:50

"........Если Владимир Путин решит менять Конституцию".......
=====================================================
Кто дал ему это право? Пуп земли... народ уже нечего не решает в этой стране?

greensleeves 23 марта 2018 | 08:51

"Спа-си-бо Ди-ма!" - а то мы уж бояться начали:"А вдруг как возьмет так - и поменяет, нас не спросясь!" Спасибо, родимый - прям отлегло от сердца!!!

ivar1964 23 марта 2018 | 08:51

Уверен, что касаться президентской власти реформа не будет. Она сохранит статус-кво: президентом стабильно будет один человек. Как всегда.

natogrek 23 марта 2018 | 09:02

ivar1964: Не факт. Незадолго до выборов у метро агитировала группа пожилых людей, снабженных плакатами и флагами не кустарного производства. Агитировали за наделение Путина чрезвычайными полномочиями.

vata_putya 23 марта 2018 | 08:57

усатый, твой путин столько говорил и обещал, но выполнил только одно - не курить

svoboda21vek Руслан Харламов 23 марта 2018 | 09:01

в первую очередь конституцию перепишут в плане прав и свобод. скорее всего вычеркнут всё то что связывает нас с Европой...

beserkons 23 марта 2018 | 09:03

Пургу какую-то несет...

katvit 23 марта 2018 | 09:03

Совсем охренели ребята от безнаказанности. Менять Конституцию может только федеральное собрание. А президент может только предлагать изменения. Все понятно, но даже минимум приличий соблюсти не могут.

nik213 23 марта 2018 | 09:04

Плешивый пересидент и без того обращается с Конституцией РФ как с уличной девкой.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 21 марта Поздравить…

5 447 6 5426 21.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 20 марта Поздравить…

5 330 6 6393 20.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 22 марта Поздравить…

5 268 6 5534 22.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 353 6 8285 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Артемий Троицкий журналист

АнтиПу: Крутые и Всмятку Теперь ясно, что главными и самыми непримиримыми врагами как усугублённых, так и облегчённых борцов с режимом будет не Путин и партия «Единая Россия», а бывшие товарищи по Болотной и Сахарова…

5 229 6 80888 16.03
Kполитика, власть, общество, мнения, собчак, гудков, путин
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Что делать 19 марта, или Почему на этих выборах я оказался бы среди 86% Чем больше будет тех, кто не согласен участвовать в этих цирковых выборах, кто хочет наконец-то увидеть в списках для голосования достойных кандидатов, тем быстрее власть уступит этому давлению…

5 139 6 33821 16.03
Kполитика, общество, выборы, мнения
Блоги

Владимир Варфоломеев журналист «Эхо Москвы»

Путь к освобождению находится совсем в другой стороне Что древнеримские рабы, что русские крепостные, всегда вызывали у меня горячее сочувствие, но также и чёткое понимание, что невозможно помочь им освободиться от цепей, просто поднявшись вместе с ними на галеры к вёслам…

5 207 6 56879 16.03
Kвыборы-2018, политика, власть, общество, мнения
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Пофантазирую напоследок на заветную тему «ходить – не ходить» «Мои» — по либеральной лексике – кандидаты решают свои персональные и корпоративные задачи, соревнуются в мышьих бегах своих амбиций или просто отрабатывают задание

5 142 6 23176 16.03
Kвыборы, общество, мнения
Блоги

Фото дня

Табличка памяти Бориса Немцова Памятную доску установили в Москве на доме, где жил политик…

5 107 6 11160 16.03
Kнемцов, политика, память, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 101 6 7508 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 209 6 15811 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Блоги

Сказано на «Свободе»

Наталия Геворкян: Решено идти на обострение. Зачем? Что делает в такой ситуации глава государства, когда становится очевидным, что по объективным причинам подозрение может пасть на Россию и на него?..

5 336 6 103720 16.03
Kрф, запад, власть, мнения
Блоги

Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…

5 174 6 16124 18.03
Kвыборы, путин, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грифы, грифоны и грифельные доски Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться МЕСЯЦЫ?..

5 248 6 23340 20.03
Kвеликобритания, расследования, власть, внешняя политика, мнения
Блоги

Список УИК Москвы, к которым прикрепилось более 250 человек С указанием точного количества прикрепившихся по каждому УИК
Эксклюзив «Эха Москвы»

5 95 6 28733 16.03
Kвыборы, москва, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Украина пошла в очередную атаку Сегодняшнее заявление Авакова означает либо то, что Украина не может, либо то, что Украина не хочет выполнять свои международные обязательства…

5 71 6 7329 16.03
Kукраина, рф, права, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Журналист телеканала «Настоящее время» Ренат Давлетгильдеев обвинил в домогательствах Владимира Жириновского В интервью «Эху» он отметил, что не планирует никуда обращаться по поводу инцидента, поскольку это было в 2006 году…

5 23 6 14666
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…

5 229 6 173550 17.03
#слушать 47:30 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 180 6 24262 19.03
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Можно подводить первые итоги, не правда ли? Можно начинать народные гулянья. Которые, как правило, и предшествуют национальным катастрофам…

5 556 6 279022 18.03
Kобщество, выборы, мнения
Блоги

+ Навальный vs Собчак Навальный vs Собчак Алексей Навальный заявил, что Ксения Собчак призналась ему, что ей предлагали выдвинуться на пост президента России за деньги…

5 464 6 127547 18.03
8читать ;смотреть
Kвыборы, политика, общество, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6807419
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3362750

Сегодня в эфире