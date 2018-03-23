Дмитрий Песков: Если Владимир Путин решит менять Конституцию, то реформа не будет касаться президентской власти
Об этом в интервью телеканалу RT заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, нет ни малейшего повода думать о том, что Путин намерен приспособить и адаптировать Основной Закон страны «к персональной политической воле». Песков отметил, что в 2008 году президент делать этого не стал.
Комментарии30
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arye_11 23 марта 2018 | 08:38
Песков отметил, что в 2008 году президент делать этого не стал.
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Ну, да, ну, да, "не стал"...
А увеличение президентского срока с 4 до 6 лет, кому он приготовил?
Себе самому, родному и любимому или Димочке Медведеву, что ли?
vasyakirin 23 марта 2018 | 08:41
arye_11: А чо, разве Путин имеет право переписывать Конституцию, без референдума?
arye_11 23 марта 2018 | 08:43
vasyakirin:
Ой!!!
Ну, не будьте крючкотвором, не цепляйтесь к словам.
Песков занимается своим самым любимым дело - "несет пургу".
tvitov66 23 марта 2018 | 08:50
А я то думал (смахивая снег с афто) чо за пурга ... кто-б остановил этот беспредел, а то так лето никогда не настанет
dokolle 23 марта 2018 | 08:50
С "новояза" это переводится так - именно то, про что я сказал: не будет - это и будет.
eternity88 23 марта 2018 | 08:59
dokolle: верно, не стоит забывать, что эти упыри из своего зазеркалья вещают и все, что от них слышно - это их вывернутые наизнанку мысли. путин уже заявлял, что не менял и не собирается менять Конституцию, но она поменялась как-то вот "медведевым", говорил, что не будет покушаться на целостность Украины, после которых Крым "вернулся в Россию", и таких его заявлений ... да все, пожалуй.
igorrrpadlowitchs 23 марта 2018 | 08:42
arye_11: просто поменяют граждан на холопов- вот и все изменения!
sensei54 23 марта 2018 | 08:39
Что за бред?
Кто он такой, чтобы менять Конституцию?
vasyakirin 23 марта 2018 | 08:43
sensei54: Получается организатор Государственного переворота....
Иным словами Предатель РФ!
sensei54 23 марта 2018 | 08:46
vasyakirin: И еще раз "Ой"!
С Луны свалились, и вдруг сообразили....
igorrrpadlowitchs 23 марта 2018 | 08:44
sensei54: раз в стране нет граждан, то стоит поменять Конституцию к условиям скотного двора- всё верно!
sergeev67 23 марта 2018 | 08:40
То что Путин не стал менять конституцию в 2008г, по большому счету, ни о чем не говорит.
В 2008г не стал менять. А в 2022г, например, возьмет, да и поменяет!
curious69_ 23 марта 2018 | 08:42
Рудиментарная раковая клетка оказывается вполне способна поменять ДНК всего организма.
vaka257 23 марта 2018 | 08:43
Президентского срока может быть и не коснётся ,а коснётся государственного переустройства ,где на первых ролях опять будет Путин...И ватники радостно за это проголосуют..."Люди холопского звания — Сущие псы иногда: Чем тяжелей наказания, Тем им милей господа".
nik213 23 марта 2018 | 09:02
vaka257: А ещё так:
Приходит ему уж конец,
Но слово его всё едино -
Хвалит он своего господина.
alexander25101977 23 марта 2018 | 08:44
Песков, не гони пургу. Президент не вправе вообще её менять. Менять её может только народ и путём референдума. Хотя ваш нацлидер может пока всё.
moskovich 23 марта 2018 | 08:45
Свежо питание, да серится с трудом...
starok 23 марта 2018 | 08:47
путины приходят и уходят,а конституция не должна от этого изменяться.
krypton84 23 марта 2018 | 08:47
Потому что коснется уже царской?
platonnekafrin 23 марта 2018 | 08:48
Конституцию надо давно поменять, а лучше выбросить. Ведь только из-за этой письменной досады её гарант должен все время врать и изворачиваться.
ostapbey 23 марта 2018 | 09:05
platonnekafrin: каждый русский гражданин знает что Конституция..
это жена.. Очередного Константина..
Даже..
lechak 23 марта 2018 | 08:50
"........Если Владимир Путин решит менять Конституцию".......
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Кто дал ему это право? Пуп земли... народ уже нечего не решает в этой стране?
greensleeves 23 марта 2018 | 08:51
"Спа-си-бо Ди-ма!" - а то мы уж бояться начали:"А вдруг как возьмет так - и поменяет, нас не спросясь!" Спасибо, родимый - прям отлегло от сердца!!!
ivar1964 23 марта 2018 | 08:51
Уверен, что касаться президентской власти реформа не будет. Она сохранит статус-кво: президентом стабильно будет один человек. Как всегда.
natogrek 23 марта 2018 | 09:02
ivar1964: Не факт. Незадолго до выборов у метро агитировала группа пожилых людей, снабженных плакатами и флагами не кустарного производства. Агитировали за наделение Путина чрезвычайными полномочиями.
vata_putya 23 марта 2018 | 08:57
усатый, твой путин столько говорил и обещал, но выполнил только одно - не курить
svoboda21vek Руслан Харламов 23 марта 2018 | 09:01
в первую очередь конституцию перепишут в плане прав и свобод. скорее всего вычеркнут всё то что связывает нас с Европой...
beserkons 23 марта 2018 | 09:03
Пургу какую-то несет...
katvit 23 марта 2018 | 09:03
Совсем охренели ребята от безнаказанности. Менять Конституцию может только федеральное собрание. А президент может только предлагать изменения. Все понятно, но даже минимум приличий соблюсти не могут.
nik213 23 марта 2018 | 09:04
Плешивый пересидент и без того обращается с Конституцией РФ как с уличной девкой.