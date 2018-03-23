Дмитрий Песков: Если Владимир Путин решит менять Конституцию, то реформа не будет касаться президентской власти

Об этом в интервью телеканалу RT заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, нет ни малейшего повода думать о том, что Путин намерен приспособить и адаптировать Основной Закон страны «к персональной политической воле». Песков отметил, что в 2008 году президент делать этого не стал.