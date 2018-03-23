Президент США Дональд Трамп решил сменить советника по национальной безопасности
Бывший постпред США при ООН Джон Болтон в апреле заменит на этом посту генерала Герберта Макмастера. Трамп написал в «Твиттере», что последний проделал выдающуюся работу и навсегда останется его другом. Как отмечает CNN, в последнее время у Трампа с Макмастером было слишком много разногласий. В свою очередь, Болтон пообещал президенту, что не начнёт никаких войн.
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fig__wam 23 марта 2018 | 08:55
БОГОДАННЫЙ ТРАМП ПОДБИРАЕТ КОМАНДУ ИЗ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ РАНЕЕ УЖЕ ПРОЯВИЛИ СВОЮ БОЛЬШУЮ ЛЮБОВЬ К РОССИИ.
Болтон известен своими консервативными взглядами на внешнюю политику. Он является сторонником жёсткой линии по отношению к странам так называемой «оси зла»: Северной Корее, Ирану и Кубе, а также по отношению к России.
Несмотря на то, что Болтон больше года являлся представителем США в ООН, он не скрывал своего скептицизма в отношении этого института. Так, он однажды заявил, что «Нет такого понятия, как ООН. Есть только международное сообщество, которое может возглавлять лишь единственная в мире сверхдержава, коей являются Соединённые Штаты».