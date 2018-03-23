Президент США Дональд Трамп решил сменить советника по национальной безопасности

Бывший постпред США при ООН Джон Болтон в апреле заменит на этом посту генерала Герберта Макмастера. Трамп написал в «Твиттере», что последний проделал выдающуюся работу и навсегда останется его другом. Как отмечает CNN, в последнее время у Трампа с Макмастером было слишком много разногласий. В свою очередь, Болтон пообещал президенту, что не начнёт никаких войн.