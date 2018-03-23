Лидеры ЕС отзывают главу представительства Европейского Союза в Брюссель для консультаций

Это подтвердил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен. В свою очередь, глава правительства Нидерландов Марк Рютте подчеркнул, что это не надо рассматривать, как санкцию. Лидеры стран ЕС обсуждали «дело Сергея Скрипаля» в течение 5 часов. Они выразили солидарность с Лондоном.