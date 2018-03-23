Лидеры ЕС отзывают главу представительства Европейского Союза в Брюссель для консультаций
Это подтвердил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен. В свою очередь, глава правительства Нидерландов Марк Рютте подчеркнул, что это не надо рассматривать, как санкцию. Лидеры стран ЕС обсуждали «дело Сергея Скрипаля» в течение 5 часов. Они выразили солидарность с Лондоном.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
igorrrpadlowitchs 23 марта 2018 | 08:40
Опять сейчас Кремль будет нести очередной бред по врагов вокруг России!!!
volkov_25 23 марта 2018 | 08:58
igorrrpadlowitchs:77 процентов думают что это не бред. Они каждое утро ищут под кроватью солдата НАТО.
komar 23 марта 2018 | 08:49
Скатертью дорога!
Што есть энтот посол, што его нема - никому в Расеи ни тепло, ни холодно.)))
mavreh 23 марта 2018 | 08:51
И всё-таки: а где доказательства?
С тем же успехом могли бы построить обвинение на найденной в кустах балалайке.
Вонючие тупые бриты...