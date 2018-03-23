Космический корабль «Союз» с тремя членами экипажа на борту должен сегодня пристыковаться к МКС
Стыковка произойдёт поздно вечером по московскому времени. Как отмечает ТАСС, экипаж «Союза» должен доставить на станцию мяч Чемпионата мира по футболу, который состоится летом в России. Космонавты проведут с ним некоторое пиар-мероприятие, после чего мяч будет возвращён на Землю и возможно будет использоваться в первом матче турнира.
Комментарии2
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vasyakirin 23 марта 2018 | 08:45
Переживаю, а вдруг на станции давление ниже, лопнет шарик....
ivan127_4 23 марта 2018 | 08:55
Пока пиндосы выковыривают свои вмёрзшие в лёд подлодки, Россия буднично совершает космические подвиги.