Космический корабль «Союз» с тремя членами экипажа на борту должен сегодня пристыковаться к МКС

Стыковка произойдёт поздно вечером по московскому времени. Как отмечает ТАСС, экипаж «Союза» должен доставить на станцию мяч Чемпионата мира по футболу, который состоится летом в России. Космонавты проведут с ним некоторое пиар-мероприятие, после чего мяч будет возвращён на Землю и возможно будет использоваться в первом матче турнира.