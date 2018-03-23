Более 150 дельфинов-гринд выбросились на берег на юго-западе Австралии
Как сообщает телеканал ABC, примерно, половина животных погибла. В настоящее время у побережья собираются жители окрестных населённых пунктов. Они ждут «высокой» воды, чтобы попытаться помочь выжившим дельфинам выбраться на глубину. Длина гринд от 4 до 8 метров, а средний вес около 800 килограммов.
Комментарии3
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perestarok 23 марта 2018 | 08:25
"Более 150 дельфинов-гринд выбросились на берег на юго-западе Австралии"
Вот до чего Путин довёл планету.
putin_itogy 23 марта 2018 | 08:36
"Статус-6",
или привет от путина.
Всеобщий национальный праздник в России - население дало название супер-пупер дубине путина.
ivan127_4 23 марта 2018 | 08:51
До чего довел монархический режим - даже дельфины убиваются не в состоянии жить при деспотической монархии.