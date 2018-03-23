"Более 150 дельфинов-гринд выбросились на берег на юго-западе Австралии"

Как сообщает телеканал ABC, примерно, половина животных погибла. В настоящее время у побережья собираются жители окрестных населённых пунктов. Они ждут «высокой» воды, чтобы попытаться помочь выжившим дельфинам выбраться на глубину. Длина гринд от 4 до 8 метров, а средний вес около 800 килограммов.