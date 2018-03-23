7 детей пострадали в результате ДТП в Псковской области
По данным источников ТАСС в экстренных службах, они находились в туристическом автобусе. Есть пострадавшие и среди взрослых. Точное их число сейчас уточняется. Других подробностей пока нет.
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По данным источников ТАСС в экстренных службах, они находились в туристическом автобусе. Есть пострадавшие и среди взрослых. Точное их число сейчас уточняется. Других подробностей пока нет.
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