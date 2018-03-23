"Европейский Союз отзывает для консультаций своего посла в России"

Таким образом страны – члены ЕС выражают солидарность с Лондоном в деле Сергея Скрипаля. По некоторым данным, ряд стран готов отозвать своих дипломатов из России или выслать в Москву российских. Лидеры стран ЕС обсуждали российский вопрос в течение 5 часов.