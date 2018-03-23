Европейский Союз отзывает для консультаций своего посла в России
Таким образом страны – члены ЕС выражают солидарность с Лондоном в деле Сергея Скрипаля. По некоторым данным, ряд стран готов отозвать своих дипломатов из России или выслать в Москву российских. Лидеры стран ЕС обсуждали российский вопрос в течение 5 часов.
Комментарии6
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ku111ku 23 марта 2018 | 08:25
И пожалуйста-на подольше...
vinibi 23 марта 2018 | 08:25
И это правильно и это верно в путинской бензоколонке становится не безопасно!!!
tour 23 марта 2018 | 08:34
vinibi:
Из-за агрессивной политики путина, мир боится России - а Кремль по своему скудоумию считает— уважает!. В итоге с путиным, фактически никто не дружит, не уважает. Ему сопротивляются и презирают..... Вот это и есть репутация. Крепкая как самогон и неубиваемая как народная тяга к нему.
Репутация же вообще, а в нашем случае — стопроцентно, она как скала: ни взорвать, ни вымести.
- Могут русские на ядерную кнопку нажать?
- Да хоть завтра!
- Почему вы так думаете?
- Так у них репутация!
perestarok 23 марта 2018 | 08:30
"Европейский Союз отзывает для консультаций своего посла в России"
И чтобы больше не присылал.
a_111111 23 марта 2018 | 08:31
Ну часть стран ЕС воспринимает это так. Другие говорят, что это никоим образом не санкции- единства все-таки нет.
sasass 23 марта 2018 | 08:36
Дела хуже не бывают- совсем плохие дела...)))