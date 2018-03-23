Суд в Киеве сегодня может арестовать народного депутата Украины Надежду Савченко
Ее обвиняют в сговоре с целью захвата государственной власти. Генпрокуратура подаст ходатайство об аресте Савченко без внесения залога, сообщило накануне ведомство. Чуть ранее его запрос удовлетворила Верховная рада, снявшая с Савченко депутатскую неприкосновенность и поддержавшая ее привлечение к уголовной ответственности. После этого депутата прямо в здании парламента встретили сотрудники СБУ, которые сопроводили задержанную в управление ведомства. В ходе заседания парламента генпрокурор Юрий Луценко представил видео переговоров Савченко с другим подозреваемым по делу о госперевороте Владимиром Рубаном. На кадрах они вместе с подосланными агентами СБУ обсуждают план возможной атаки на Верховную Раду. При этом Савченко говорит, что готова умереть прямо в здании парламента за «независимую Украину». Сама депутат ранее говорила, что знала о слежке со стороны СБУ и не отрицала ведение таких переговоров – но утверждает, что делала это для того, чтобы напугать украинскую власть. В Европарламенте, между тем, не исключили того, что могут потребовать освобождения Надежды Савченко из-под стражи.
Комментарии12
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kapitonovih_36 23 марта 2018 | 08:13
усраины, пуканы рвать за наденьку будете?....хи-хи...
igorrrpadlowitchs 23 марта 2018 | 08:29
kapitonovih_36: дебилы спрсобны попадать под влияние посторонних людей и часто становятся орудие преступления в их руках. Так и надя- просто дебилка , с очень воинствующим восприятием действительности , которую втихую решили использовать фсбешники для очередного кипиша на Украине, чтобы в жто время опять запнуть кусок Украины! Но самое страшное, что в путинской россии таких больше половины населения, оболваненных путиных- вот , где трагедия !!
kapitonovih_36 23 марта 2018 | 08:32
igorrrpadlowitchs: какел, это в России оболваненные утырки массово скачут на площадях?....хи-хи...
igorrrpadlowitchs 23 марта 2018 | 08:36
kapitonovih_36: в рашке оболваненные утырки стоят всей страной раком перед ничтожеством из питерской подворотни!
fig__wam 23 марта 2018 | 08:30
kapitonovih_36: Дура, ой дура эта Савченко. Упрямая дура.
Но идиоты из российского ФСБ сделали ее героиней.
И нахлебались с ней позора по самые гланды.
Но дурой она все равно осталась.
kapitonovih_36 23 марта 2018 | 08:35
fig__wam: нет какел, в этом случае фсб сделала идиотами всех усраинцев. которые на надюху пуканы рвали в кровь.....хи-хи-хи....
fig__wam 23 марта 2018 | 08:41
kapitonovih_36: ну как сказать ...
Украина в вопросе освобождения Савченко поставила Россию. раком.
Вот и все
estamp 23 марта 2018 | 08:16
может арестовать народного депутата Украины Надежду Савченко
... а также Героя Украины, кое звание ей присвоили за участие в обстрлаз мирныж жителей и журналистов;
... а также любимицу либерал-хомячков, кои любили ее за это же;
... а также музу Ахеджаковой, которая вдохновилась ею в силу необратимых процессов в головном мозге на фоне чрезмерного увлечения либерализмом;
sg78g 23 марта 2018 | 08:21
Как интересно. Обвиняют те, кто именно так и захватил власть 4 года назад..
sasass 23 марта 2018 | 08:33
Россия не смогла ее расколоть ,а Украине и подавно не по зубам.....
protiv777 23 марта 2018 | 08:38
Что то бабу Лию не слышно второй день.
sedoievgeniy 23 марта 2018 | 09:00
Вспоминается старый анекдот:
03.06.2016: - Владимир Владимирович, может, все-таки, ввести войска? - Негуманно... - Может, тогда, отключить Украину от энергоресурсов? - Тоже негуманно... - Может, отдать им Надю Савченко? - Да что же я, совсем изверг?! Хотя...
И новый: Савченко объявила голодовку. Путин требует от Порошенко прекратить издеваться над патриоткой.