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08:05, 23 марта 2018

Суд в Киеве сегодня может арестовать народного депутата Украины Надежду Савченко

Ее обвиняют в сговоре с целью захвата государственной власти. Генпрокуратура подаст ходатайство об аресте Савченко без внесения залога, сообщило накануне ведомство. Чуть ранее его запрос удовлетворила Верховная рада, снявшая с Савченко депутатскую неприкосновенность и поддержавшая ее привлечение к уголовной ответственности. После этого депутата прямо в здании парламента встретили сотрудники СБУ, которые сопроводили задержанную в управление ведомства. В ходе заседания парламента генпрокурор Юрий Луценко представил видео переговоров Савченко с другим подозреваемым по делу о госперевороте Владимиром Рубаном. На кадрах они вместе с подосланными агентами СБУ обсуждают план возможной атаки на Верховную Раду. При этом Савченко говорит, что готова умереть прямо в здании парламента за «независимую Украину». Сама депутат ранее говорила, что знала о слежке со стороны СБУ и не отрицала ведение таких переговоров – но утверждает, что делала это для того, чтобы напугать украинскую власть. В Европарламенте, между тем, не исключили того, что могут потребовать освобождения Надежды Савченко из-под стражи.

Комментарии

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kapitonovih_36 23 марта 2018 | 08:13

усраины, пуканы рвать за наденьку будете?....хи-хи...

igorrrpadlowitchs 23 марта 2018 | 08:29

kapitonovih_36: дебилы спрсобны попадать под влияние посторонних людей и часто становятся орудие преступления в их руках. Так и надя- просто дебилка , с очень воинствующим восприятием действительности , которую втихую решили использовать фсбешники для очередного кипиша на Украине, чтобы в жто время опять запнуть кусок Украины! Но самое страшное, что в путинской россии таких больше половины населения, оболваненных путиных- вот , где трагедия !!

kapitonovih_36 23 марта 2018 | 08:32

igorrrpadlowitchs: какел, это в России оболваненные утырки массово скачут на площадях?....хи-хи...

igorrrpadlowitchs 23 марта 2018 | 08:36

kapitonovih_36: в рашке оболваненные утырки стоят всей страной раком перед ничтожеством из питерской подворотни!

fig__wam 23 марта 2018 | 08:30

kapitonovih_36: Дура, ой дура эта Савченко. Упрямая дура.
Но идиоты из российского ФСБ сделали ее героиней.
И нахлебались с ней позора по самые гланды.
Но дурой она все равно осталась.

kapitonovih_36 23 марта 2018 | 08:35

fig__wam: нет какел, в этом случае фсб сделала идиотами всех усраинцев. которые на надюху пуканы рвали в кровь.....хи-хи-хи....

fig__wam 23 марта 2018 | 08:41

kapitonovih_36: ну как сказать ...
Украина в вопросе освобождения Савченко поставила Россию. раком.
Вот и все

estamp 23 марта 2018 | 08:16

может арестовать народного депутата Украины Надежду Савченко
... а также Героя Украины, кое звание ей присвоили за участие в обстрлаз мирныж жителей и журналистов;
... а также любимицу либерал-хомячков, кои любили ее за это же;
... а также музу Ахеджаковой, которая вдохновилась ею в силу необратимых процессов в головном мозге на фоне чрезмерного увлечения либерализмом;

sg78g 23 марта 2018 | 08:21

Как интересно. Обвиняют те, кто именно так и захватил власть 4 года назад..

sasass 23 марта 2018 | 08:33

Россия не смогла ее расколоть ,а Украине и подавно не по зубам.....

protiv777 23 марта 2018 | 08:38

Что то бабу Лию не слышно второй день.

sedoievgeniy 23 марта 2018 | 09:00

Вспоминается старый анекдот:
03.06.2016: - Владимир Владимирович, может, все-таки, ввести войска? - Негуманно... - Может, тогда, отключить Украину от энергоресурсов? - Тоже негуманно... - Может, отдать им Надю Савченко? - Да что же я, совсем изверг?! Хотя...
И новый: Савченко объявила голодовку. Путин требует от Порошенко прекратить издеваться над патриоткой.

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