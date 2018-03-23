Дмитрий Песков: Владимир Путин не намерен менять Конституцию, чтобы остаться у власти еще на один срок
Поводов думать о том, что Путин намерен приспособить или адаптировать основной закон страны к персональной политической воле, нет, — сказал Песков, напомнив, что президент не стал проводить конституционную реформу в 2008 году, по окончании своего второго срока в Кремле. По словам пресс-секретаря Путина, единственная цель, которую преследует глава государства — обеспечение благосостояния, стабильности и экономического прорыва России. В интервью телеканалу RT Дмитрий Песков рассказал, что главным вопросом Путин считает внутреннюю повестку — здравоохранение, образование, производство и развитие инфраструктуры. Вместе с тем, Кремль в ближайшие 6 лет намерен работать и на международной арене. Цель — развивать отношения со многими странами, особенно с партнерами в Европе и США. Высокий процент голосов, отданных за Путина на прошедших выборах, стал для российского президента неожиданностью, — отметил Дмитрий Песков. По его мнению, не последнюю роль в повышении популярности главы государства сыграли внешние факторы.
Комментарии34
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dmi3tum 23 марта 2018 | 08:08
Пурга абсолютная.
patrik04 23 марта 2018 | 08:11
Дмитрий Песков: Владимир Путин не намерен менять Конституцию, чтобы остаться у власти еще на один срок...
Там до хрена надо что менять, право гражданам свободно собираться для протеста, например, потому что проамериканская русофобская мразь, используют свободу собраний для организации майдана и силового захвата власти.
dmi3tum 23 марта 2018 | 08:19
patrik04: Успокойся, шалава пригожинская. После захвата власти и отмены коонституции путинской бандой, свободно собираться могут только отбросы типа тебя.
danko_klisma 23 марта 2018 | 08:23
dmi3tum: коклотролль больной. Типа тебя. Вешайся.
gs1112 23 марта 2018 | 08:33
Да кто такой Песков, чтобы его слушать, если Путин сам про него сказал, что: "он несет иногда такую "пургу"
proetcontra 23 марта 2018 | 08:35
dmi3tum: ++++++++100
protvik 23 марта 2018 | 08:49
patrik04: Уверяю вас, что Путину не зачем менять Конституцию, он просто ее не соблюдает. Так же как как и вашем случае, который вы упомянули. И вам нечего опасаться силового захвата, поговаривают, что его уберут друзья-барыги, которые уже обсуждают варианты.
needroid 23 марта 2018 | 08:10
Действительно, а зачем менять? Люди и так всё поймут - коней на переправе не меняют.
sabotage_nik 23 марта 2018 | 08:33
needroid: коней уже нет !Остались собаки шувалова но и они скоро улетят на своем самолете в Европу!
babich174 23 марта 2018 | 08:41
needroid: А кто - конь?
Если ты думаешь так же, как и я, то это не конь, а выбраковка на мясо.
krasnyk 23 марта 2018 | 08:10
Да, на хрена ему эта конституция, возиться там с ней? Он возьмет, и просто повторит свой трюк с Медведевым. Это обеспечит ему власть до 30-го года. А дальше, может, и не понадобится.
isnowanaarene 23 марта 2018 | 08:31
krasnyk: Думаю, он теперь и этим заморачиваться не будет.
dirizhabli 23 марта 2018 | 08:10
"единственная цель, которую преследует глава государства — обеспечение благосостояния, стабильности и экономического прорыва России".
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После уникального прорыва в коррупции, который до сих пор крышуется Кремлем, прорывы в экономике и благосостоянии более смахивают на очередную, доморощенную заготовку его "политтехнологов".
romana 23 марта 2018 | 08:10
Конечно, нет, как вы могли такое подумать. Он поменяет Конституцию, чтобы ВЫ смогли выбрать его на еще ДВА срока. Или попросить его остаться навсегда у власти. Или чтобы он мог поставить своего наследника. А чтобы еще один срок - не-не, никогда.
vaka257 23 марта 2018 | 08:11
Дмитрий Песков: Владимир Путин не намерен менять Конституцию, чтобы остаться у власти еще на один срок
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Как президент может быть...А как председатель госсовета или премьер-министром в парламентской республике?!...Путин прекрасно понимает,что за нарушения Конституции ему придётся ответить...
isnowanaarene 23 марта 2018 | 08:34
vaka257: Перед кем, перед овощами?
paracetomol 23 марта 2018 | 08:11
ага , останется не меняя , он же терь вождь как сказала симонянь , как там будет вождь на любимом немецком языке пыни ? ах ,да , фюрерь , радуйтесь рабы , гыыыыыыы ))))
ramus 23 марта 2018 | 08:12
Такого не бывает.
antimrakobes 23 марта 2018 | 08:12
Слушаю его... ну такую пургу несёт. Думаю, кто его уполномочил это говорить" (с)
democ 23 марта 2018 | 08:17
Это сути не меняет. Будет "русский Иван", который будет продолжать дело "товарища" Путина.
amderma 23 марта 2018 | 08:19
Как в старые времена СССР - планов грамодье, догоним и перегоним...мы самые крутые...а народ нищает, цены растут....как и растет чиновничий беспредел... и конечно зачем менять еще на обин срок, лучше сразу как Китайцы....бессрочно и пожизненно...Вот только жизнь конечна!!! и ни он ни кто из чиновников не понимает, что там все это ! не нужно!
klegg 23 марта 2018 | 08:19
Если навк говрит, что не будет,значит точно будет менять
greensleeves 23 марта 2018 | 08:23
И мы верим! Конечно - "не будет менять"! Ведь, если до этого момента ничего подобного не делал, то и сейчас, точняк, на станет - зачем?
greensleeves 23 марта 2018 | 08:25
Про "единственную цель" - шыдевр!!! "Утром мажу бутерброд - сразу мысль:"А как народ?" И компот не льется в горло , и икра не лезет в рот!"
zolingen 23 марта 2018 | 08:28
Информация ни о чем. Года через четыре будем посмотреть.
isnowanaarene 23 марта 2018 | 08:29
"Хитры вы, конечно, собаки легавые, с подходцами вашими".
muller777 23 марта 2018 | 08:30
для пукина главное быть презиком, а конституция все равно не исполняется, ее меняй -не меняй, все равно ничего не изменится...презик надо заменить после двух использований, а многострадальная уже 5 раз все с тем же....
greensleeves 23 марта 2018 | 09:00
muller777: Как там в "Кин-дза-дза" :"Нарёду нравицця!"
moskalito 23 марта 2018 | 08:33
Слушай Пескова и понимай все с точностью до наоборот
alexander25101977 23 марта 2018 | 08:36
Веры песковой нету никакой, потому чтА эта птица-секретарь всё время гонит пургу. Но если она прокукарекала на этот раз правду, то тогда остаются операции "Преемник" и "Рокировочка с монтировочкой". Тоже не плохо. Россиянские холопы проголосуют, за кого царь скажет.
ginolik 23 марта 2018 | 08:36
Кто бы сомневался.
babich174 23 марта 2018 | 08:37
//чтобы остаться у власти еще на один срок//
Уж менять Конституцию, так на пожизненно.
greensleeves 23 марта 2018 | 08:57
babich174: А зачем? У нас уже давно "мухи - отдельно, котлеты - отдельно" . Жизнь в стране - сама по себе ( а не по Конституции), Конституция - сама по себе, т.е. просто "звук пустой".
warcraft 23 марта 2018 | 08:40
Путин не будет ничего изменять в Конституции РФ, так как он на нее положил полностью.