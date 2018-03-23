Дмитрий Песков: Владимир Путин не намерен менять Конституцию, чтобы остаться у власти еще на один срок...

Поводов думать о том, что Путин намерен приспособить или адаптировать основной закон страны к персональной политической воле, нет, — сказал Песков, напомнив, что президент не стал проводить конституционную реформу в 2008 году, по окончании своего второго срока в Кремле. По словам пресс-секретаря Путина, единственная цель, которую преследует глава государства — обеспечение благосостояния, стабильности и экономического прорыва России. В интервью телеканалу RT Дмитрий Песков рассказал, что главным вопросом Путин считает внутреннюю повестку — здравоохранение, образование, производство и развитие инфраструктуры. Вместе с тем, Кремль в ближайшие 6 лет намерен работать и на международной арене. Цель — развивать отношения со многими странами, особенно с партнерами в Европе и США. Высокий процент голосов, отданных за Путина на прошедших выборах, стал для российского президента неожиданностью, — отметил Дмитрий Песков. По его мнению, не последнюю роль в повышении популярности главы государства сыграли внешние факторы.