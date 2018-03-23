Лидеры ЕС решили отозвать посла Евросоюза в России из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля...

Решение принято на саммите в Брюсселе, подтвердил премьер Швеции Стефан Лёвен. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что страны Евросоюза поддержали позицию Лондона по делу о покушении на бывшего полковника ГРУ – согласились с тем, что за отравлением стоит Россия. Между тем посол нашей страны в Соединённом Королевстве Александр Яковенко накануне в очередной раз назвал обвинения безосновательными.

Тем временем источники агентства ТАСС в кулуарах саммита рассказали, что ряд европейских стран также рассматривает возможность отзыва представителей своих государств из России. Кроме того, обсуждается вопрос о вероятной высылке российских дипломатов из некоторых европейских стран.