Лидеры ЕС решили отозвать посла Евросоюза в России из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля
Решение принято на саммите в Брюсселе, подтвердил премьер Швеции Стефан Лёвен. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что страны Евросоюза поддержали позицию Лондона по делу о покушении на бывшего полковника ГРУ – согласились с тем, что за отравлением стоит Россия. Между тем посол нашей страны в Соединённом Королевстве Александр Яковенко накануне в очередной раз назвал обвинения безосновательными.
Тем временем источники агентства ТАСС в кулуарах саммита рассказали, что ряд европейских стран также рассматривает возможность отзыва представителей своих государств из России. Кроме того, обсуждается вопрос о вероятной высылке российских дипломатов из некоторых европейских стран.
Комментарии6
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patrik04 23 марта 2018 | 08:07
Лидеры ЕС решили отозвать посла Евросоюза в России из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля...
За что? За то что "Новичок" был разработан в СССР?
igorrrpadlowitchs 23 марта 2018 | 08:12
patrik04: сначала лгали, что его не разрабатывали в СССР, потом лгали , что его давно уничтожили, потом лгали, что его могли похитить, потом , вообще, договорились что его произвели в Великобритании! . Хватить врать! Уже достали весь цивилизованный мир своим гопничеством!
igorrrpadlowitchs 23 марта 2018 | 08:10
Ну что - опять все вокруг дураками, а мы самые умные?
estamp 23 марта 2018 | 08:20
Что любопытно. Бриты выслали российских дипломатов. А Еэсовцы отозвали своего.
nastawnik_dulo_w 23 марта 2018 | 08:21
Отозвали? Да, но всего лишь для консультаций. Это где?
"Согласились с тем, что за отравлением стоит Россия"? Это уже прямое вранье!
Редакторы новостей Эха забывчивы, глупы или лживы?
amderma 23 марта 2018 | 08:25
Репутацию потерять легко! а вот вернуть сложно!!!