Журналист телеканала «Настоящее время» Ренат Давлетгильдеев обвинил в домогательствах Владимира Жириновского
Журналист телеканала «Настоящее время» Ренат Давлетгильдеев обвинил в домогательствах депутата Госдумы Владимира Жириновского. Он также призвал других мужчин рассказывать о подобных действиях со стороны чиновников и политиков. В интервью «Эху Москвы» Давлетгильдеев отметил, что не планирует никуда обращаться по поводу инцидента с лидером ЛДПР, поскольку это было в 2006 году. Между тем на заявления журналиста отреагировал сын Жириновского, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. В интервью ТАСС он назвал слова Давлетгильдеева клеветой и добавил, что если бы встретил его на улице, цитирую «дал бы ему в морду».
Комментарии34
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estamp 23 марта 2018 | 07:51
и добавил, что если бы встретил его на улице, цитирую «дал бы ему в морду».
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Вот любяь с семье Жириновских бить женщин.
buzukin939 23 марта 2018 | 07:56
estamp: Неправда ваша - этот абдулгиреев хвастается, што он активное. Но и такому можно отвесить - жалко штоле пидараса?
ajsenev 23 марта 2018 | 07:59
Злобный поклеп на эталон нравственности и морали, честности и скромности, любимого вождя всех неадекватов - Великого Жирика.
ku111ku 23 марта 2018 | 08:27
ajsenev: Отец Жирик...сын Жирик...много их Жириков и все похоже отхарасментные...
doc9_vikt 23 марта 2018 | 08:15
buzukin939: Не получилось с девками,так подогнали пидараса.Либерасты,мать их...
vinibi 23 марта 2018 | 08:28
doc9_vikt: Только вот незадача- все пидарасы находятся в семейном альбоме пригожинской мрази-doc9_vlkt!!!
venediktov_cunt 23 марта 2018 | 07:54
Ну вот один либераст искренне сознался, что он пидарас! Либерасты я вам советую сознаться, что вы все пидарасы!
melnikov_ivan_85 23 марта 2018 | 07:56
venediktov_cunt: ///Ну вот один либераст искренне сознался, что он пидарас!///
Простите, а вы читать умеете? Или вы Жириновского называете "либерастом"?
estamp 23 марта 2018 | 08:01
melnikov_ivan_85: Фрро... а вы умеете понимать прочитанное? Жириновский-то пока ни в чем не признавался. Может он просто пациента по щечке похлопал, тот и "потек".
melnikov_ivan_85 23 марта 2018 | 08:04
estamp: ///а вы умеете понимать прочитанное? Жириновский-то пока ни в чем не признавался.///
Так в том-то и дело, что я не говорю, что Жириновский "искренне сознался" в своей любви к мужчинам. В отличие от пустозвона, venediktov_cunt. И, кстати, а если бы и сознался, то что?
sergeev67 23 марта 2018 | 08:30
estamp: Жириновский-то пока ни в чем не признавался. Может он просто пациента по щечке похлопал, тот и "потек".
Во-первых, если пидор не признается прилюдно, это не делает его автоматически гетеросексуалом.
Во-вторых, вы вот лично часто "по щечке похлопываете" молодых, малознакомых мужчин? В сауну приглашаете?
На мой взгляд это уже признак сами знаете чего.
venediktov_cunt 23 марта 2018 | 08:08
melnikov_ivan_85: Тебя девушка я называю пидарасом, тебя!
melnikov_ivan_85 23 марта 2018 | 08:10
venediktov_cunt: Вы из какой палаты пишите? Главное, не волнуйтесь.
sergeev67 23 марта 2018 | 08:27
melnikov_ivan_85: Простите, а вы читать умеете? Или вы Жириновского называете "либерастом"?
Формально - именно так и есть. Либерал-демократ. А по совместительству - бисексуал.
В последние годы уже в открытую окружен какими-то молодыми людьми, и не охранниками, очевидно. Какие-то они все утонченно-женственные.
Так что подозрения только подтвердились.
ku111ku 23 марта 2018 | 08:30
melnikov_ivan_85: Либерастно-демократом...
voviliamus 23 марта 2018 | 08:05
venediktov_cunt: Если тебя какой-то мужик схватит за жопу, то ты станешь пидарасом? У тебя с логикой проблемы.
venediktov_cunt 23 марта 2018 | 08:10
voviliamus: У нас не принято, чтобы нас хватали за попу - голова отлетит, а вот вас пидарасов мы хватаем и пердолим в попу!
sergeev67 23 марта 2018 | 08:33
venediktov_cunt: а вот вас пидарасов мы хватаем и пердолим в попу!
Ну, вообще-то, то что вы делаете, а именно: "пердолить в попу" мужчин - это и есть то, что вы называете "пидорасом".
Конечно, может по вашей иерархии вы там в "активных" числились и это почетнее... Но сути это не меняет.
kolovrat_ 23 марта 2018 | 08:18
voviliamus: если нормального мужика другой мужик схватит за жопу, нормальный мужик даст дебилу в рожу.
а молчать 12 лет в тряпочку, а потом писать об этом в контактике можете только вы - либрота дырявая
sergeev67 23 марта 2018 | 08:35
kolovrat_: а молчать 12 лет в тряпочку, а потом писать об этом в контактике можете только вы - либрота дырявая
Т.е. если вас отпердолит в сауне Жириновский и вы сразу же об этом сообщите в СМИ, то вы никакой не либерал, а консерватор? Типа, сторонник стабильности и готовы вступить в ЕР? Или уже там состоите?
Как затейливо все там у вас.
sasass 23 марта 2018 | 08:09
Ощущение такое , все руководство такое ....
varangian2011 23 марта 2018 | 08:28
sasass: В околодепутатских кругах давно ходят не беспочвенные слухи о том, что Слуцкий попал во фракцию ЛДПР через постель Вольфыча. ))
sg78g 23 марта 2018 | 08:13
Жириновский Слуцкому, - "Встретишь Давлета, за жопу не хватай. Он мой.." )))))
Пистец, крайняя степень истерики у хомячков, если уже пошли таки даже такие методы. Раньше бы сказали что Жирик его педиком называл и тот вынужден был спасаться за границей. Как перед ОИ-14 гомофобией всех пугали. Теперь пытаются свое новое изобретение - обвинение в приставаниях - в России внедрить. Стали бабы обвинять - никто не осуждает, завидуют обвиняемому. Станут мужики что то "вспоминать" - все просто отвернутся от Дождя или кто там будет следующий.
Добый совет ААВ - своих предупреди чтобы не повторяли за пидарами Дождя. Не поймут. Это Россия, а не Гейропка )))
vinibi 23 марта 2018 | 08:33
sg78g: Чмарь пригожинский сколько же там у пригожина еще дерьма припасено на фабрике троллей?- не успеваю ублюдков клонированных номерных вносить в черный список!!!
sasass 23 марта 2018 | 08:15
Журналист видимо не мужик ....
sergeev67 23 марта 2018 | 08:37
sasass: Журналист видимо не мужик ....
Да. Он и не скрывает, что гомосек. Но извиняюсь, мужик, который оглаживает гомосека (Жириновский в данном случае), тоже как бы не вполне мужик. В традиционном понимании, по крайней мере.
petrovich_spb 23 марта 2018 | 08:18
Да да. И Жириновский, и Греф, и Прохоров... И совсем не в (гей-)Европе. А у ватников под носом))))
protvik 23 марта 2018 | 08:31
petrovich_spb:это же надо, а с виду и не скажешь))
vaka257 23 марта 2018 | 08:21
Любя дорого смотреть как налетела портяночная ватоголовная свора на тему пидораса Жириновского....
kays 23 марта 2018 | 08:26
vaka257: Любя? Не забудь любялку после помыть и клаву вытереть.
gvzdk 23 марта 2018 | 08:29
Может быть- Жирика в обнимку с парнями и раньше показывали, и тогда понятно, почему он периодически на женщин нападал. А так я думаю, что это власть проект ЛДПР сливает перед выборами в думу. Деньги кончаются, да и Собчак партию пообещали....
zolingen 23 марта 2018 | 08:32
Педофил, педераст и сексуальный домогун, отличная компания.
ivar1964 23 марта 2018 | 08:35
До сих пор я думал, что Жириновский - политический .... гей. А он, на самом деле, обычный пид....!
a_111111 23 марта 2018 | 08:47
А интересно если бы Жириновский прошёл по улице...