Песков: Владимир Путин во время своего нового президентского срока намерен развивать отношения с США и Европой
Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT. По его словам, «Россия и президент Путин хотят исправить отношения там, где это возможно». В этом же интервью Песков рассказал, что Россия не собирается ввязываться в гонку вооружений и что нет повода думать, будто Владимир Путин намерен адаптировать Конституцию к «персональной политической воле». Пресс-секретарь президента утверждает, что единственная цель, которую преследует глава государства – «это обеспечение растущего благосостояния граждан страны, стабильности и экономического прорыва».
Комментарии22
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mordechai_blinchikov 23 марта 2018 | 07:50
чудненько , для начала Крым!
vinibi 23 марта 2018 | 07:52
Какого своего нового срока???- срок давно устарел и бесконечен!!!
danko_klisma 23 марта 2018 | 08:04
mordechai_blinchikov: по всей роже тебе, а не Крым, коклотролль.
igorrrpadlowitchs 23 марта 2018 | 07:59
mordechai_blinchikov: это он будет развивать отношения посредством мультиков с ракетами, посредством 'новичка' ? Смолы горячей ему, а не отношений- будет сидеть у себя в Кремле и продолжать дальше вонять!
vaka257 23 марта 2018 | 08:17
mordechai_blinchikov: Трамп ясно сказал,что пока Крым российский,то санкциям быть...
mumaras 23 марта 2018 | 07:50
Хоть бы метку какую ставили... Думай теперь пурга или нет..
rihard 23 марта 2018 | 07:52
Исправить- значит еще во что нибудь влипнуть? Может Аляску забрать ? Путин ведь так все исправляет.
aldroin 23 марта 2018 | 07:53
"Владимир Путин во время своего нового президентского срока намерен развивать отношения с США и Европой"
+++++++++++++++++++++
Это имеется в виду, что он будет "развивать" еще больше? Т.е. принял уже решение бомбить?
ural444 23 марта 2018 | 07:53
Об этом надо было думать еще "на старом сроке".
t_l_v 23 марта 2018 | 07:55
Вот непонятно - это угроза или шутка.
Если "развитие" будет аналогичным тому, как он эти отношения "развил" во время своего предыдущего срока, так даже страшновато становится.
commeilfaut 23 марта 2018 | 07:56
"Мальбрук в поход собрался..."
mjau 23 марта 2018 | 07:59
Путин как верный ученик Макаревича хорошо усвоил, что "не стоит прогибаться под изменчивый мир -пусть лучше он прогнется под нас", поэтому всеми силами пытается прогнуть "этот мир" под себя, а он никак не прогибается! Сейчас вся надежда на "гиперзвуковые"!
sasass 23 марта 2018 | 08:01
Жаренный петух клюнул и деваться некуда- только мракобесное средневековье светит....
t_l_v 23 марта 2018 | 08:02
Ну все, пипец. Спасайся кто может.
Ещё дальше "развивать" собрался.
nemez1 23 марта 2018 | 08:02
Ясно, на развитие благосостояния россиян сил уже не хватит.
alexx2101 23 марта 2018 | 08:04
Пургу несет, как обычно. А что мешало Путину иметь хорошие отношения со всем миром и что мешает сейчас поднять благосостояние граждан? Как увеличение НДФЛ повлияет на рост уровня жизни россиян? Песков ничего не попутал?
ihor_syvoryj 23 марта 2018 | 08:05
Гнать (нести) пургу. Жарг. угол., мол. Неодобр. Говорить, писать вздор, ерунду, что-л. абсурдное; вводить в заблуждение кого-л. (из справочника).
antimrakobes 23 марта 2018 | 08:06
Какая жалость, что Европа и США не намерены иметь никаких отношений с Чекистом.
democ 23 марта 2018 | 08:13
"....намерен развивать отношения с США и Европой", - произнёс пресс - секретарь, держа руку в правом кармане брюк с конфигурацией из трёх пальцев...
sasass 23 марта 2018 | 08:18
Не получиться - доверие подорвано окончательно и бесповоротно - другой человек нужен для этого...
greensleeves 23 марта 2018 | 08:21
"Отношения", как правило, это некое взаимодействие. Вдумайтесь: взаимодействие. А если одна сторона хочет действовать, а другая - не собирается, то какое же это взаимодействие, т.е. отношения? Он, видите ли, хочет наладить отношения с...(далее - "по списку"), а те , которые " в списке", догадываются о таких намерениях? Или они , наоборот,послов собираются отзывать? Смешной он все-таки стал, совсем чудит дедуля.
germihel 23 марта 2018 | 08:23
Кто же ему раньше мешал это делать?