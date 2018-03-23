Автомобиль, загруженный баллонами с пропаном, взорвался на въезде на авиабазу ВВС США в Калифорнии
Эти действия были умышленными, утверждает источник телеканала CBS. В результате инцидента погиб водитель. Военнослужащие потушили пламя. Никто из них не пострадал.
Комментарии3
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stebinmaku 23 марта 2018 | 07:39
Газовые наниты Путина своё дело знают..
venediktov_cunt 23 марта 2018 | 08:00
В карманАх погибшего тыррорыста были однаружены инструкции подрывника ГРУ ФСБ и личная карточка вождя Воффки Пупина.
stoned_fox 23 марта 2018 | 08:07
Вот это правильно! Чем больше вражеских солдат сдохнет, тем чище мир станет.