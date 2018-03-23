Песков: Владимир Путин не собирается менять конституцию в части, которая касается президентской власти

Владимир Путин не собирается менять конституцию в части, которая касается президентской власти, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В интервью телеканалу RT он сказал, что «нет ни малейшего повода не доверять или думать о том, что Путин намерен приспособить и адаптировать конституцию к персональной политической воле», цитирует Пескова агентство РИА Новости.