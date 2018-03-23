В Волоколамске начали выдавать детские путевки в оздоровительные лагеря
Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка Московской области Ксения Мишонова, передает «Интерфакс». По ее данным, власти выдают путевки на 2 или 3 недели.
Замминистра социального развития региона Александр Шустро ранее заявил, что примерно 900 жителей района смогут пройти оздоровление в учреждениях области.
На мусорном полигоне «Ядрово» 21 марта произошел очередной выброс свалочного газа. К медикам, по последним данным, обратились около 150 детей.
Комментарии4
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fig__wam 23 марта 2018 | 07:23
Россия тонет в дерьме.
Территория огромная, но засрали ее эффективно.
put__out 23 марта 2018 | 07:26
Первыми поедут перепугагные дети управы и сотрудников полиции?
vaka257 23 марта 2018 | 07:27
Элементарный подкуп.Делают всё,чтобы протест не имел продложения.Жители должны понмать,что их кинут,как всегда...
lenin3 23 марта 2018 | 07:27
Вот и всё,недовольных больше не осталось,главное,в санаторию нахаляву съездить.
А газ, оказывается, не так и вонюч,когда принюхаешься с месяц, у некоторых изо рта хуже воняет...