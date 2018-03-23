Верховный суд Украины продолжит рассмотрение иска выдворенного из страны экс-президента Грузии Михаила Саакашвили

Верховный суд Украины сегодня продолжит рассмотрение иска выдворенного из страны лидера партии «Движение новых сил», экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Он пытается оспорить указ Петра Порошенко о лишении его гражданства.

Перерыв в судебном заседании был объявлен для того, чтобы адвокаты Михаила Саакашвили смогли ознакомиться с документами, предоставленными секретариатом украинского президента. Речь идет о бумагах, которые легли в основу указа Порошенко о предоставлении Саакашвили гражданства, а также последовавшего лишения экс-президента Грузии паспорта Украины. Представители истца на прошлом заседании, кстати, ходатайствовали о личном участии в процессе президента Порошенко и самого Саакашвили, который был выдворен в Польшу. Суд в удовлетворении этих требований отказал.

Тем не менее, лидер «Движения новых сил» в конце минувшей недели вновь заявил о готовности приехать на Украину и предстать перед судом, чтобы доказать несостоятельность выдвинутых обвинений. «Я подчиняюсь украинским законам, даже если их исполнители полные шарлатаны», — сказал Саакашвили в воскресенье, выступая в эфире телеканала NewsOne.

Кроме попытки оспорить лишение украинского гражданства, адвокаты Михаила Саакашвили намерены обжаловать факты незаконного задержания политика.