Верховный суд Украины продолжит рассмотрение иска выдворенного из страны экс-президента Грузии Михаила Саакашвили
Верховный суд Украины сегодня продолжит рассмотрение иска выдворенного из страны лидера партии «Движение новых сил», экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Он пытается оспорить указ Петра Порошенко о лишении его гражданства.
Перерыв в судебном заседании был объявлен для того, чтобы адвокаты Михаила Саакашвили смогли ознакомиться с документами, предоставленными секретариатом украинского президента. Речь идет о бумагах, которые легли в основу указа Порошенко о предоставлении Саакашвили гражданства, а также последовавшего лишения экс-президента Грузии паспорта Украины. Представители истца на прошлом заседании, кстати, ходатайствовали о личном участии в процессе президента Порошенко и самого Саакашвили, который был выдворен в Польшу. Суд в удовлетворении этих требований отказал.
Тем не менее, лидер «Движения новых сил» в конце минувшей недели вновь заявил о готовности приехать на Украину и предстать перед судом, чтобы доказать несостоятельность выдвинутых обвинений. «Я подчиняюсь украинским законам, даже если их исполнители полные шарлатаны», — сказал Саакашвили в воскресенье, выступая в эфире телеканала NewsOne.
Кроме попытки оспорить лишение украинского гражданства, адвокаты Михаила Саакашвили намерены обжаловать факты незаконного задержания политика.
Комментарии1
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kolovrat_ 23 марта 2018 | 07:09
руина - балаган. сплошной поток клоунов то в нее, то из нее