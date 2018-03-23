В Москве в течение ближайшей недели пройдёт акций, посвящённых проблеме сексуальных домогательств

Несколько человек проведут пикеты сегодня в половине десятого утра у здания Госдумы. Кроме того, акция с требованием лишить мандата депутата Леонида Слуцкого пройдёт в следующий четверг. Подробнее о ней «Эху Москвы» рассказала организатор мероприятия, сооснователь женского проекта, созданного для взаимопомощи Алёна Попова.

Несколько журналисток обвинили Слуцкого в домогательствах. Думская комиссия по этике не увидела в действиях депутата никаких нарушений. После этого многие СМИ, и среди них «Эхо», объявили, что прекращают или ограничивают работу с Госдумой.