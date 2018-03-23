В Москве в течение ближайшей недели пройдёт акций, посвящённых проблеме сексуальных домогательств
Несколько человек проведут пикеты сегодня в половине десятого утра у здания Госдумы. Кроме того, акция с требованием лишить мандата депутата Леонида Слуцкого пройдёт в следующий четверг. Подробнее о ней «Эху Москвы» рассказала организатор мероприятия, сооснователь женского проекта, созданного для взаимопомощи Алёна Попова.
Несколько журналисток обвинили Слуцкого в домогательствах. Думская комиссия по этике не увидела в действиях депутата никаких нарушений. После этого многие СМИ, и среди них «Эхо», объявили, что прекращают или ограничивают работу с Госдумой.
Комментарии4
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vaka257 23 марта 2018 | 07:12
Давно пора настало время акция ,отстаивающим человеческое достоинство...,,и акциям в поддержку соблюдения Конституции,российских законов,против произвола ментов и судей...
buzukin939 23 марта 2018 | 07:13
"...в течение ближайшей недели пройдёт акций, посвящённых проблеме сексуальных домогательств..."
N акций или таки K? На какое количество хватит денег, отпущенных США на победу и торжество демократии в России? Недотраханные мандавошки с высокой степенью вероятности задумали и действуют в направлении свержения выборной ветви российской власти, возрмнив себя настоящей четвертой ветвью. Хрена, девушки - и вам, представительницам второй древнейшей, и вашим сутенерам, и вашим хозяевам.
lenin3 23 марта 2018 | 07:14
Возглавить акции должен сам неуиноуный Слуцкий с плакатами"Женщины,хватит меня домогаться! "...
zagoskinmn 23 марта 2018 | 07:29
Депутат Слуцкий - вонючий слизень, как и те, кто его защищает.