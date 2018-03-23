Пошлины на импорт стали и алюминия в США вступают в силу с сегодняшнего дня

Пока Вашингтон сделал исключение лишь для Канады и Мексики.

Тарифы на ввоз стали и алюминия в Соединенные Штаты составят соответственно 25 и 10 процентов. По мнению Дональда Трампа, это поможет промышленности внутри страны, создаст новые рабочие места и снизит зависимость от поставок из заграницы. Пошлины не будут платить только Канада и Мексика, с которыми США продолжают переговоры по Соглашению о свободной торговле. Кроме того, исключение может быть сделано для Австралии, так как эта страна закупает гораздо больше товаров, чем продает.

Инициативы Белого дома ожидаемо вызвала возмущение всего остального мира.

В Евросоюзе пообещали принять ответные меры — например, ввести пошлину на американские цитрусовые, табак, алкогольные напитки, джинсы и мотоциклы. Свое недовольство также выразили Япония и Китай.

Инициативу не поддержали и некоторые соратники Трампа. После того, как президент анонсировал введение пошлин, его советник по экономике подал в отставку.