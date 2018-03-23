Польские визовые центры в России сегодня прекратят работу

Перерыв связан с организационными вопросами по перезаключению контракта с компанией, которая обеспечивает функционирование учреждений.

Ограничение работы визовых центров Польши будет недолгим – уже в начале апреля они возобновят свою деятельность. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, никаких опасений нет, но новость о закрытии визовых центров стала неожиданной для многих на рынке.

Вчера был последний день приема документов в московском визовом центре, а в региональных эта дата наступила еще раньше. Теперь учреждения работают только на выдачу паспортов.

По словам польского консула Анджея Сломского, с 26 марта заканчивается срок действия договора между визовыми центрами VFS Global и консульством Польши. С этим и связан перерыв в работе. При этом Сломский ранее заверил, что сроки рассмотрения виз не изменятся. Стороны уже договорились о заключении нового договора.

По мнению специалистов, приостановка работы визовых центров может привести к снижению и без того небольшого турпотока из России в Польшу.