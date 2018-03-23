Британский суд разрешил взять образцы крови у экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери
Они будут направлены на экспертизу в Организацию по запрещению химического оружия.
Решение об экспертизе крови пришлось принимать суду, поскольку отравленные Сергей и Юлия Скрипали находятся в коме и не могут дать на это свое согласие. Судья при этом разрешил также воспользоваться копиями истории болезни пострадавших. Сейчас же их состояние врачи оценивают как критическое, но стабильное.
Агентство Рейтер, между тем, сообщает, что исследование ученых из научного арка «Портон Даун» дало положительный результат на наличие у Скрипалей нервно-паралитического вещества «Новичок». Ответственность за отравление в Британии возлагают на Россию. С Лондоном солидарны также Германия, Франция и США. В частности, в Госдепартаменте вновь назвали абсурдной позицию Москвы о том, что к инциденту могла быть причастна другая страна. В то же время некоторые страны Европейского Союза выступают против односторонних мер в отношении России. Так, Словакия сказала, что поддержит возможные санкции, только если они будут согласованы со всеми членами сообщества.
Россия отрицает свою причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.
Комментарии6
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kolovrat_ 23 марта 2018 | 07:05
как удобно для британских спецслужб, устроивших эту провокацию, что скрипаль с дочкой в коме, и сказать ничего не могут
mjau 23 марта 2018 | 07:15
kolovrat_: Старая новость, анализы уже провели и нашли. "Новичка"
sg78g 23 марта 2018 | 07:17
Все таки интересно как узнали англы что это именно новичок, если они утверждают что этот газ имеется только в России, т.е. образцов у них не должно быть? Из только что показанного сериала? Люди месяц в коме лежат, даже анилизов не взяли. Может пудинг был несвежий, эдакий старичок.. ))
Бесполезно тут кому то объяснять с точки зрения логики. При обвинении мало указать чем совершенно преступление. Надо доказать как именно! Вот пусть теперь изворачиваются и пытаются придумать как яд пришел именно из России. Еще раз, на минуточку, нашли его НА ТЕРРИТОРИИ АНГЛИИ!!! Понимают, пидорасы, что если скажут что нашли следы газа ваэропорту, то их просот засмеют..
vaka257 23 марта 2018 | 07:23
sg78g: Прыщавый ватоголовый балбес,ты лишний раз этим коментом подтвердил,что ты не знаешь элементарных вещей по делу Скрипаля...
mjau 23 марта 2018 | 07:25
sg78g: Образцы всех химических соединений имеются во всех крупных научных лабораториях мира.
fig__wam 23 марта 2018 | 07:30
sg78g: Истерика портянок, которая естественно заказная, показывает что кремлинов крепко взяли за задницу и они понимают, что уже не вырвутся.
Дружок, важно не где нашли, а где изготовили.
А изготовили в России, это однозначно.
А доставить в Англию несколько грамм ОВ проблем не представляет.
Вон кокаин диппочтой возили из Аргентины сотнями килограмм.