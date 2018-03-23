Британский суд разрешил взять образцы крови у экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери

Они будут направлены на экспертизу в Организацию по запрещению химического оружия.

Решение об экспертизе крови пришлось принимать суду, поскольку отравленные Сергей и Юлия Скрипали находятся в коме и не могут дать на это свое согласие. Судья при этом разрешил также воспользоваться копиями истории болезни пострадавших. Сейчас же их состояние врачи оценивают как критическое, но стабильное.

Агентство Рейтер, между тем, сообщает, что исследование ученых из научного арка «Портон Даун» дало положительный результат на наличие у Скрипалей нервно-паралитического вещества «Новичок». Ответственность за отравление в Британии возлагают на Россию. С Лондоном солидарны также Германия, Франция и США. В частности, в Госдепартаменте вновь назвали абсурдной позицию Москвы о том, что к инциденту могла быть причастна другая страна. В то же время некоторые страны Европейского Союза выступают против односторонних мер в отношении России. Так, Словакия сказала, что поддержит возможные санкции, только если они будут согласованы со всеми членами сообщества.

Россия отрицает свою причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.