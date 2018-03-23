Z Архив новостей новости
5 5 6 390
06:47, 23 марта 2018

Соцсеть «Одноклассники» выступила в поддержку СМИ, которые отказались работать с депутатом Слуцким или в целом с ГД

Представители ресурса сообщили, что группы таких изданий в «Одноклассниках» получат продвижение в новостной ленте соцсети. В сообщении подчёркивается, что соцсеть поддерживает всех, кто готов бороться с противоправным поведением и несправедливостью.
Несколько журналисток обвинили Слуцкого в домогательствах. Думская комиссия по этике не увидела в действиях депутата никаких нарушений. После этого многие СМИ, и среди них «Эхо», объявили, что прекращают или ограничивают работу с Госдумой.

Комментарии

5

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

vaka257 23 марта 2018 | 06:59

Эта акция и покажет ,кто журналисты ,а кто пропагандоны...

venediktov_cunt 23 марта 2018 | 07:06

Слуцкий плачет, вся дума ревёт упав на колени перед одноклассниками - простите нас одноклассники мы исправимся, больше не будем девчонок за попки держать! Кому нужны эти дерьмовые сми, в особенности эхомуть с грязной лужей - да пошли они все на *уй!

brandfa 23 марта 2018 | 07:21

venediktov_cunt: сбрызни отсюда и мути в грязной лужи станет немного меньше.

brandfa 23 марта 2018 | 07:25

brandfa: *луже

vse_tam_budem 23 марта 2018 | 07:11

Не ожидал от них......Красавы)))

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 21 марта Поздравить…

5 447 6 5384 21.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 20 марта Поздравить…

5 330 6 6359 20.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 22 марта Поздравить…

5 268 6 5450 22.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 353 6 8261 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Артемий Троицкий журналист

АнтиПу: Крутые и Всмятку Теперь ясно, что главными и самыми непримиримыми врагами как усугублённых, так и облегчённых борцов с режимом будет не Путин и партия «Единая Россия», а бывшие товарищи по Болотной и Сахарова…

5 229 6 80641 16.03
Kполитика, власть, общество, мнения, собчак, гудков, путин
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Что делать 19 марта, или Почему на этих выборах я оказался бы среди 86% Чем больше будет тех, кто не согласен участвовать в этих цирковых выборах, кто хочет наконец-то увидеть в списках для голосования достойных кандидатов, тем быстрее власть уступит этому давлению…

5 139 6 33802 16.03
Kполитика, общество, выборы, мнения
Блоги

Владимир Варфоломеев журналист «Эхо Москвы»

Путь к освобождению находится совсем в другой стороне Что древнеримские рабы, что русские крепостные, всегда вызывали у меня горячее сочувствие, но также и чёткое понимание, что невозможно помочь им освободиться от цепей, просто поднявшись вместе с ними на галеры к вёслам…

5 207 6 56858 16.03
Kвыборы-2018, политика, власть, общество, мнения
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Пофантазирую напоследок на заветную тему «ходить – не ходить» «Мои» — по либеральной лексике – кандидаты решают свои персональные и корпоративные задачи, соревнуются в мышьих бегах своих амбиций или просто отрабатывают задание

5 142 6 23160 16.03
Kвыборы, общество, мнения
Блоги

Фото дня

Табличка памяти Бориса Немцова Памятную доску установили в Москве на доме, где жил политик…

5 107 6 11156 16.03
Kнемцов, политика, память, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 101 6 7502 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 209 6 15801 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Блоги

Сказано на «Свободе»

Наталия Геворкян: Решено идти на обострение. Зачем? Что делает в такой ситуации глава государства, когда становится очевидным, что по объективным причинам подозрение может пасть на Россию и на него?..

5 336 6 103701 16.03
Kрф, запад, власть, мнения
Блоги

Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…

5 174 6 16123 18.03
Kвыборы, путин, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грифы, грифоны и грифельные доски Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться МЕСЯЦЫ?..

5 248 6 23336 20.03
Kвеликобритания, расследования, власть, внешняя политика, мнения
Блоги

Список УИК Москвы, к которым прикрепилось более 250 человек С указанием точного количества прикрепившихся по каждому УИК
Эксклюзив «Эха Москвы»

5 95 6 28720 16.03
Kвыборы, москва, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Украина пошла в очередную атаку Сегодняшнее заявление Авакова означает либо то, что Украина не может, либо то, что Украина не хочет выполнять свои международные обязательства…

5 71 6 7327 16.03
Kукраина, рф, права, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе договорились отозвать своего представителя в России Это подтвердил премьер Швеции Стефан Лёвен…

5 8 6 3627
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…

5 229 6 173377 17.03
#слушать 47:30 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 180 6 24107 19.03
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Можно подводить первые итоги, не правда ли? Можно начинать народные гулянья. Которые, как правило, и предшествуют национальным катастрофам…

5 556 6 278793 18.03
Kобщество, выборы, мнения
Блоги

+ Навальный vs Собчак Навальный vs Собчак Алексей Навальный заявил, что Ксения Собчак призналась ему, что ей предлагали выдвинуться на пост президента России за деньги…

5 464 6 127476 18.03
8читать ;смотреть
Kвыборы, политика, общество, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6807343
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3362453

Сегодня в эфире