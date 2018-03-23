Соцсеть «Одноклассники» выступила в поддержку СМИ, которые отказались работать с депутатом Слуцким или в целом с ГД
Представители ресурса сообщили, что группы таких изданий в «Одноклассниках» получат продвижение в новостной ленте соцсети. В сообщении подчёркивается, что соцсеть поддерживает всех, кто готов бороться с противоправным поведением и несправедливостью.
Несколько журналисток обвинили Слуцкого в домогательствах. Думская комиссия по этике не увидела в действиях депутата никаких нарушений. После этого многие СМИ, и среди них «Эхо», объявили, что прекращают или ограничивают работу с Госдумой.
Комментарии5
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vaka257 23 марта 2018 | 06:59
Эта акция и покажет ,кто журналисты ,а кто пропагандоны...
venediktov_cunt 23 марта 2018 | 07:06
Слуцкий плачет, вся дума ревёт упав на колени перед одноклассниками - простите нас одноклассники мы исправимся, больше не будем девчонок за попки держать! Кому нужны эти дерьмовые сми, в особенности эхомуть с грязной лужей - да пошли они все на *уй!
brandfa 23 марта 2018 | 07:21
venediktov_cunt: сбрызни отсюда и мути в грязной лужи станет немного меньше.
brandfa 23 марта 2018 | 07:25
brandfa: *луже
vse_tam_budem 23 марта 2018 | 07:11
Не ожидал от них......Красавы)))