Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе договорились отозвать своего представителя в России
Это подтвердил премьер Швеции Стефан Лёвен.
Ранее о вероятном отзыве со ссылкой на источники сообщало агентство Рейтер. Один из его собеседников уточнил, что Маркуса Эдерера решили отозвать для консультаций, из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля.
Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил в Твиттере, что участники саммита глав государств Евросоюза поддержали позицию Лондона, согласно которой ответственность за покушение на бывшего полковника ГРУ несёт Россия.
Комментарии13
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supervezdehod 23 марта 2018 | 06:50
А смысл в отзыве посла? От него и здесь толка никакого не было, уедет - никто и не заметит.
kolovrat_ 23 марта 2018 | 06:52
кинули кость старухе Мэй, чтоб уже отстала со своими истеричными провокациями
vaka257 23 марта 2018 | 07:04
kolovrat_: Как видно из написаного ,ватоголовый пригожинский холуй, совсем не зает значения слова пропоганда...Учи матчасть, прыщавый...
kolovrat_ 23 марта 2018 | 07:12
пропоганда - вас там в руине совсем уже русскому учить перестали?
greying_eagle 23 марта 2018 | 07:28
kolovrat_: Обидно, что когда рашка в очередной раз накроется экономическим кризисом после того как путинские все разворуют и уедут, такой человеческий мусор как kolovrat_ и еще много миллионов быдла, опять начнут кормить Западные олухи благотворители. Вместо того что бы дать этому дерьму вымереть раз и навсегда и очистить планету.
fig__wam 23 марта 2018 | 07:04
supervezdehod: Смысл в том, что это очередной демонстративный плевок в рожу кремлинов. И это единый плевок всего ЕС.
Демонстрация единодушия и солидарности.
prade 23 марта 2018 | 07:18
supervezdehod: "А смысл в отзыве посла?"
Это показывает поддержку Британии ЕС и отношение европейских стран к Путину.
ura_123 23 марта 2018 | 06:50
Вот и попёрли те самые "отношения" которые собирается развивать Путин))))
Бегут как от чумного.
venediktov_cunt 23 марта 2018 | 06:56
ura_123: А ты ещё почему не на северном полюсе? Все добропорядочные хомяки давно уже там, выскребают из ледового плена пиндоскую субмарину! Ну ка бегом туда, а иначе зарплату платить тебе не будут!
kolovrat_ 23 марта 2018 | 06:58
как же он там харчеваться будет? на морозе и яйки отморозить можно, если, конечно, они у этого пса есть
fig__wam 23 марта 2018 | 07:11
venediktov_cunt: То что это туфта было объяснено еще вчера, но идиоты демонстрируют свой комплекс неполноценности, пуская радостные слюни по поводу фейка.
российские журналисты сослались на твиттер американского издания U.S. Navy Currents magazine, в котором ничего не говорилось о проблемах с подлодкой. Там было написано, что субмарина «всплывает сквозь лед» в рамках учений.
подлодка не может «застрять» во льдах, она находится под ними. Harford проломила лед там, где он был наиболее слаб. «Предположить, что подводная лодка всплыла среди паковых льдов, а потом эти паковые льды ее зажали — это бред абсолютный», — подчеркнул первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков. Он добавил, что подлодка сама выбирает место для всплытия и экстренного в этой ситуации ничего нет.
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Продолжайте демонстрировать свой комплекс неполноценности радуясь дурацкой выдумке, над которой смеются даже чуток разумные путриоты типа Сивкова.
fig__wam 23 марта 2018 | 07:15
venediktov_cunt: kolovrat_: Идиотам для справки, чтобы всем было ясно, что вы идиоты.
Константин Валентинович Сивков (род. 1954) — российский военный и общественный деятель, известный военный и политический аналитик[1], доктор военных наук, специалист в военной политологии, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук[2][3], капитан первого ранга, первый вице-президент Академии Геополитических Проблем.
Биография
В 1976 году закончил Военно-морское училище им. Попова. Служил на флоте. Закончил ВМА.
В 1992 году закончил Академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.
С 1995 по 2007 год служил в Генеральном штабе ВС РФ. Принимал участие в разработке доктринальных документов определения строительства и применения ВС РФ[4].
А теперь можешь слюни подобрать.
supalov 23 марта 2018 | 07:17
Маразм крепчал. Кстати, пылкие сторонники верховенства закона и т.п., где вы теперь?