Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе договорились отозвать своего представителя в России

Это подтвердил премьер Швеции Стефан Лёвен.

Ранее о вероятном отзыве со ссылкой на источники сообщало агентство Рейтер. Один из его собеседников уточнил, что Маркуса Эдерера решили отозвать для консультаций, из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля.

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил в Твиттере, что участники саммита глав государств Евросоюза поддержали позицию Лондона, согласно которой ответственность за покушение на бывшего полковника ГРУ несёт Россия.