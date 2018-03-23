Владимир Путин во время своего нового президентского срока намерен развивать отношения с США и Европой

Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT. По его словам, «Россия и президент Путин хотят исправить отношения там, где это возможно». В этом же интервью Песков рассказал, что Россия не собирается ввязываться в гонку вооружений и что нет повода думать, будто Владимир Путин намерен адаптировать Конституцию к «персональной политической воле». Пресс-секретарь президента утверждает, что единственная цель, которую преследует глава государства – «это обеспечение растущего благосостояния граждан страны, стабильности и экономического прорыва».