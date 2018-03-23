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06:45, 23 марта 2018

Владимир Путин во время своего нового президентского срока намерен развивать отношения с США и Европой

Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT. По его словам, «Россия и президент Путин хотят исправить отношения там, где это возможно». В этом же интервью Песков рассказал, что Россия не собирается ввязываться в гонку вооружений и что нет повода думать, будто Владимир Путин намерен адаптировать Конституцию к «персональной политической воле». Пресс-секретарь президента утверждает, что единственная цель, которую преследует глава государства – «это обеспечение растущего благосостояния граждан страны, стабильности и экономического прорыва».

Комментарии

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ura_123 23 марта 2018 | 06:48

Да уж наразвивался,дальше некуда.

chapter_2 23 марта 2018 | 06:58

ura_123: Начальство или лжёт, или недоговаривает. Начальство говорит правду людям, только когда его прижмут.

ura_123 23 марта 2018 | 07:21

chapter_2: Правду люди узнают из соловьиного помёта текущего в кисельных берегах)))

venediktov_cunt 23 марта 2018 | 07:01

ura_123: Я тебе русским языком сказал: - бегом на северный полюс отскрёбывать изо льда пиндоскую субмарину! Вот напишу Трампу, что не уважаешь пиндосов и снимут тебя они с денежного довольствия!

ura_123 23 марта 2018 | 07:19

venediktov_cunt: В Спортлото ещё напиши,коллективное письмо.

ura_123 23 марта 2018 | 07:23

ura_123: Как не тупая и вонючая портянка,так обязательно дебил! Парадокс...
Прав Макаревич,сто раз прав.

ihtamnet 23 марта 2018 | 06:48

Ну хоть Путин исправит, что натворил предыдущий президент. Верим!

apontiy 23 марта 2018 | 06:50

ihtamnet: Яндекс: "Россияне определились с названиями новых видов оружия!" Развиваем-с!

fig__wam 23 марта 2018 | 06:57

apontiy: отравит еще пару человек и все наладится в лучшем виде.

putin_itogy 23 марта 2018 | 06:49

Во - как..
Ход конём..

penny 23 марта 2018 | 06:53

Поздно пить боржоми когда почки отвалились.

dvdd 23 марта 2018 | 06:57

Какой смешной анекдот! Сегодня на работе расскажу коллегам. Будут долго смеяться.

russkiy_ukrainezh_v_krbimu 23 марта 2018 | 06:58

Пусть вернет ворованный Крым тогда и будут разговаривать с нами .

jblack2 23 марта 2018 | 07:02

russkiy_ukrainezh_v_krbimu: В чем проблема, Крым вы уже вернули..

russkiy_ukrainezh_v_krbimu 23 марта 2018 | 06:58

Пусть вернет ворованный Крым тогда и будут разговаривать с нами .

ex_ex 23 марта 2018 | 06:58

Что там путин в фильме про пескова говорил?

garykiriakos 23 марта 2018 | 06:58

Пурга...метет...

dvdd 23 марта 2018 | 07:02

Частицы "не" пошли гулять в тексте. Почему-то ушла из "президент Путин хотят исправить отношения там..." и "это обеспечение растущего благосостояния граждан страны"

в "Россия не собирается ввязываться в гонку вооружений" и "нет повода думать, будто Владимир Путин намерен адаптировать Конституцию к «персональной политической воле»"

Песков, как всегда, всё перепутал с точностью до наоборот.

(комментарий скрыт)

xuato 23 марта 2018 | 07:06

Договор "О непадении и признании границ" подпишет с США и ЕС фюрер вместе с Думой.

ha12raz 23 марта 2018 | 07:06

Случайно с утра включил зомбовизор, а там вовсю хвастовство, как ракета новая годами ! вокруг планеты будет летать, да новый Посейдон и остальное, что в мультиках показывал.......всё поступает на вооружение.

Так и осталось уголовное мышление.

alpanf 23 марта 2018 | 07:09

Об этом пронес пургу пресс- секретарь головы государства Песков.

lew_usow 23 марта 2018 | 07:10

Все четыре пункта, по всей видимости, следует читать между строк. Особенно тревожно звучит упоминание Конституции, хотя они и так оную почти убили.

tridrikh 23 марта 2018 | 07:11

комик...

zollendorf 23 марта 2018 | 07:12

Нуу, тогда так тому и быть!
Письков с его шефом всегда же за свои слова отвечают

(комментарий скрыт)

stoik33 23 марта 2018 | 07:13

Верный ход диктатора. Теперь он получил легитимность. Признание большинства населения. Зачем ему враги в Европе и США? Теперь легче искать врагов внутри России. Пятая колонна, на которую укажут пальцем и обвинят во всех бедах. С тридцать седьмым...

alexander25101977 23 марта 2018 | 07:24

Опять пургу прокукарекала птица-секретарь пескова. И хто енто ему всё говоритЬ? Ума не приложу.

vadimp 23 марта 2018 | 07:27

«это обеспечение растущего благосостояния граждан страны, стабильности и экономического прорыва»

Видимо как раз поэтому правительство обсуждает повышение налогов? :)

as_kv 23 марта 2018 | 07:32

Опять "ПУРГА!" Единственная цель главы государства : " Бабки надо делать!"

klegg 23 марта 2018 | 07:33

Намерены ли США и Европа развивать отношения с путиным.....вопрос риторический

keg 23 марта 2018 | 07:33

лет 18 ему этим путин не давал заниматься...? что изменилось ?

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