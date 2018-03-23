Владимир Путин во время своего нового президентского срока намерен развивать отношения с США и Европой
Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT. По его словам, «Россия и президент Путин хотят исправить отношения там, где это возможно». В этом же интервью Песков рассказал, что Россия не собирается ввязываться в гонку вооружений и что нет повода думать, будто Владимир Путин намерен адаптировать Конституцию к «персональной политической воле». Пресс-секретарь президента утверждает, что единственная цель, которую преследует глава государства – «это обеспечение растущего благосостояния граждан страны, стабильности и экономического прорыва».
Комментарии30
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ura_123 23 марта 2018 | 06:48
Да уж наразвивался,дальше некуда.
chapter_2 23 марта 2018 | 06:58
ura_123: Начальство или лжёт, или недоговаривает. Начальство говорит правду людям, только когда его прижмут.
ura_123 23 марта 2018 | 07:21
chapter_2: Правду люди узнают из соловьиного помёта текущего в кисельных берегах)))
venediktov_cunt 23 марта 2018 | 07:01
ura_123: Я тебе русским языком сказал: - бегом на северный полюс отскрёбывать изо льда пиндоскую субмарину! Вот напишу Трампу, что не уважаешь пиндосов и снимут тебя они с денежного довольствия!
ura_123 23 марта 2018 | 07:19
venediktov_cunt: В Спортлото ещё напиши,коллективное письмо.
ura_123 23 марта 2018 | 07:23
ura_123: Как не тупая и вонючая портянка,так обязательно дебил! Парадокс...
Прав Макаревич,сто раз прав.
ihtamnet 23 марта 2018 | 06:48
Ну хоть Путин исправит, что натворил предыдущий президент. Верим!
apontiy 23 марта 2018 | 06:50
ihtamnet: Яндекс: "Россияне определились с названиями новых видов оружия!" Развиваем-с!
fig__wam 23 марта 2018 | 06:57
apontiy: отравит еще пару человек и все наладится в лучшем виде.
putin_itogy 23 марта 2018 | 06:49
Во - как..
Ход конём..
penny 23 марта 2018 | 06:53
Поздно пить боржоми когда почки отвалились.
dvdd 23 марта 2018 | 06:57
Какой смешной анекдот! Сегодня на работе расскажу коллегам. Будут долго смеяться.
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 23 марта 2018 | 06:58
Пусть вернет ворованный Крым тогда и будут разговаривать с нами .
jblack2 23 марта 2018 | 07:02
russkiy_ukrainezh_v_krbimu: В чем проблема, Крым вы уже вернули..
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 23 марта 2018 | 06:58
Пусть вернет ворованный Крым тогда и будут разговаривать с нами .
ex_ex 23 марта 2018 | 06:58
Что там путин в фильме про пескова говорил?
garykiriakos 23 марта 2018 | 06:58
Пурга...метет...
dvdd 23 марта 2018 | 07:02
Частицы "не" пошли гулять в тексте. Почему-то ушла из "президент Путин хотят исправить отношения там..." и "это обеспечение растущего благосостояния граждан страны"
в "Россия не собирается ввязываться в гонку вооружений" и "нет повода думать, будто Владимир Путин намерен адаптировать Конституцию к «персональной политической воле»"
Песков, как всегда, всё перепутал с точностью до наоборот.
xuato 23 марта 2018 | 07:06
Договор "О непадении и признании границ" подпишет с США и ЕС фюрер вместе с Думой.
ha12raz 23 марта 2018 | 07:06
Случайно с утра включил зомбовизор, а там вовсю хвастовство, как ракета новая годами ! вокруг планеты будет летать, да новый Посейдон и остальное, что в мультиках показывал.......всё поступает на вооружение.
Так и осталось уголовное мышление.
alpanf 23 марта 2018 | 07:09
Об этом пронес пургу пресс- секретарь головы государства Песков.
lew_usow 23 марта 2018 | 07:10
Все четыре пункта, по всей видимости, следует читать между строк. Особенно тревожно звучит упоминание Конституции, хотя они и так оную почти убили.
tridrikh 23 марта 2018 | 07:11
комик...
zollendorf 23 марта 2018 | 07:12
Нуу, тогда так тому и быть!
Письков с его шефом всегда же за свои слова отвечают
stoik33 23 марта 2018 | 07:13
Верный ход диктатора. Теперь он получил легитимность. Признание большинства населения. Зачем ему враги в Европе и США? Теперь легче искать врагов внутри России. Пятая колонна, на которую укажут пальцем и обвинят во всех бедах. С тридцать седьмым...
alexander25101977 23 марта 2018 | 07:24
Опять пургу прокукарекала птица-секретарь пескова. И хто енто ему всё говоритЬ? Ума не приложу.
vadimp 23 марта 2018 | 07:27
«это обеспечение растущего благосостояния граждан страны, стабильности и экономического прорыва»
Видимо как раз поэтому правительство обсуждает повышение налогов? :)
as_kv 23 марта 2018 | 07:32
Опять "ПУРГА!" Единственная цель главы государства : " Бабки надо делать!"
klegg 23 марта 2018 | 07:33
Намерены ли США и Европа развивать отношения с путиным.....вопрос риторический
keg 23 марта 2018 | 07:33
лет 18 ему этим путин не давал заниматься...? что изменилось ?