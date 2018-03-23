Президент Венесуэлы Николас Мадуро разрешил покупать местную криптовалюту «петро» за российские рубли
Об этом он сказал в эфире государственного телевидения. При этом Мадуро назвал «петро» лучшей инвестицией в мире. По словам президента, с этого дня купить новую криптовалюту также можно будет за юани, турецкие лиры, евро и биткоины.
Комментарии7
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ha12raz 23 марта 2018 | 06:38
Перед тем, как отправиться за решетку, распродаст достояние страны.
И понятно, кому предпочтение.
vaka257 23 марта 2018 | 06:39
Остался только пустячок - заиметь гражданам Венесуэлы российские рубли,которые, кроме как россиянам, и @й никому не нужны...
ostapbey 23 марта 2018 | 06:43
vaka257: так и Мадуро к Украине клинья бьет, котя на Россию бочку..
Нет чтобы свои дензраки "ПУТРО"обозвать..
Даже..
klukvik 23 марта 2018 | 06:46
шило на мыло
putin_itogy 23 марта 2018 | 06:51
Дядя Коля, а ты, дурак...?
fig__wam 23 марта 2018 | 07:01
putin_itogy: А у него фамилия говорящая.
Теперь надо чтобы дураки нашлись деревянные за дерьмо отдавать.
Деревянный хоть 1,5 цента стоит, а за петро и в морду дать поленятся.
zollendorf 23 марта 2018 | 07:03
Вот негодяй. Только хотел побежать покупать но выяснилось - за мои USD их не продадут мне.
Как же быть дальше?