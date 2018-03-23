Бывшего советника Сергея Чемезова Николая Семёнова отправили под домашний арест

Такое решение принял Гагаринский суд Москвы, сообщает агентство РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда. Согласно этим данным, экс-советник главы «Ростеха», подозреваемый в растрате 10 миллионов рублей, останется под домашним арестом до 20 мая.