Бывшего советника Сергея Чемезова Николая Семёнова отправили под домашний арест
Такое решение принял Гагаринский суд Москвы, сообщает агентство РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда. Согласно этим данным, экс-советник главы «Ростеха», подозреваемый в растрате 10 миллионов рублей, останется под домашним арестом до 20 мая.
Комментарии1
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ha12raz 23 марта 2018 | 06:35
Порадели родному человечку.......и то, это вам не 5 украденных куриц для детей, за что посадили бабу.