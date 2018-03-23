Один из создателей нервно-паралитического вещества «Новичок» Леонид Ринк проходил обвиняемым по делу о продаже яда

Об этом сообщает «Новая газета». Издание уточняет, что речь идёт о давнем уголовном деле, которое было возбуждено в 1995 году после убийства банкира Ивана Кивелиди с использованием отравляющего вещества, созданного в режимной российской лаборатории. Газета ссылается на протоколы допроса Ринка. Согласно этим данным, он давал показания о том, как получал отравляющее вещество в государственном учреждении, продавал или передавал разным людям, связанным с криминалом.

Издание утверждает, что материалы этого уголовного дела доказывают российское происхождение отравляющего вещества.

Напомню, британские власти считают, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили в Солсбери веществом из серии «Новичок» и что за этим стоит Россия. В Москве это отрицают.