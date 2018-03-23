Один из создателей нервно-паралитического вещества «Новичок» Леонид Ринк проходил обвиняемым по делу о продаже яда
Об этом сообщает «Новая газета». Издание уточняет, что речь идёт о давнем уголовном деле, которое было возбуждено в 1995 году после убийства банкира Ивана Кивелиди с использованием отравляющего вещества, созданного в режимной российской лаборатории. Газета ссылается на протоколы допроса Ринка. Согласно этим данным, он давал показания о том, как получал отравляющее вещество в государственном учреждении, продавал или передавал разным людям, связанным с криминалом.
Издание утверждает, что материалы этого уголовного дела доказывают российское происхождение отравляющего вещества.
Напомню, британские власти считают, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили в Солсбери веществом из серии «Новичок» и что за этим стоит Россия. В Москве это отрицают.
Комментарии5
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vaka257 23 марта 2018 | 06:36
В 21 веке трудно что утаить...
kolovrat_ 23 марта 2018 | 07:03
значит вся эта тупая британская постановка скоро всплывет и завоняет
putin_itogy 23 марта 2018 | 06:39
Российские учёные убийцы.
А плохая Англия.
supervezdehod 23 марта 2018 | 06:40
Слабенький фейк, даже для НГ) /он давал показания о том, как получал отравляющее вещество в государственном учреждении, продавал или передавал разным людям, связанным с криминалом. / Самим не смешно? )
vladimir1_57 23 марта 2018 | 07:08
"Новичок" это не отравляющее вещество, а название системы применения. Скорее всего вещество, которым отравили Скрипалей, вообще не имеет отношение к системе "Новичок"