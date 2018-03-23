Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе договорились отозвать своего представителя в России
Это подтвердил премьер Швеции Стефан Лёвен.
Ранее о вероятном отзыве со ссылкой на источники сообщало агентство Рейтер. Один из его собеседников уточнил, что Маркуса Эдерера решили отозвать для консультаций, из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля.
Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил в Твиттере, что участники саммита глав государств Евросоюза поддержали позицию Лондона, согласно которой ответственность за покушение на бывшего полковника ГРУ несёт Россия.
Комментарии2
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pmasel 23 марта 2018 | 06:27
Вот и поговорили.
vaka257 23 марта 2018 | 06:27
Началась смазка железного занавеса...Скоро исчезнет туалетная бумага и предметы женской гигиены...Останется для нужд вата и "Парламентский вестник"...