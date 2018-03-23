Сайт Минобороны России накануне подвергся DDos-атакам, утверждают в военном ведомстве
Там считают, что это связано с голосованием за названия для нового российского оружия. По данным министерства, сайт атаковали с территории Западной Европы, США и Украины, сообщает агентство ТАСС. Все атаки были отражены.
Комментарии5
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vaka257 23 марта 2018 | 06:31
Даааа,НАТО очень заинтересовано в том,чтобы российские средства убийств остались без названий...
apontiy 23 марта 2018 | 06:47
vaka257: Яндекс: "Россияне определились с названиями новых видов оружия". Таким образом Путин сделал соучастниками всех русских.
jblack2 23 марта 2018 | 06:46
Подводный ядерный беспилотник народ назвал Посейдон, как и американскую ядерную ракету.
Будет теперь путаница.
Я бы назвал её Песец.
ura_123 23 марта 2018 | 06:56
jblack2: Песец рассейской ыкономике?
ura_123 23 марта 2018 | 06:54
С убедительным перевесом одержало победу название "Шептун" !
И даже было опробовано на мусорном полигоне под Волоколамске...