В городе Клин, по некоторым данным, у школьников стали появляться те же симптомы, что и у детей в Волоколамске
Во всяком случае, так утверждается в одной из групп соцсети Вконтакте. Речь идёт о сообществе «Алексинский карьер», его участники выступают за ускорение рекультивации местной свалки. В группе утверждается, что в последние два дня в городских школах у детей замечены случаи рвоты, кровотечения из носа, нетипичного сильного утомления. Участники сообщества обсуждают опыт Волоколамска и возможность выхода на акцию протеста.
Напомним, на Волоколамском мусорном полигоне «Ядрово» на дня произошёл очередной выброс газа. После этого около 150 детей пожаловались на плохое самочувствие, часть из них госпитализировали. Местные жители вышли на стихийный митинг.
Комментарии3
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sergeypuskino 23 марта 2018 | 06:28
..правильнее писать - по слухам.
babich174 23 марта 2018 | 06:31
Вся страна - помойка.
apels 23 марта 2018 | 07:02
Весна. Солнце припекает и все дерьмо, что зимой замерзло оказывается в воздухе. Рядом с такими свалками жить нельзя. И никакими аэрозолями это не исправить.