Во Франции продолжится забастовка сотрудников Air France
Работники авиакомпании требуют увеличения зарплат.
Забастовка, объявленная персоналом авиакомпании, накануне привела к отмене четверти полетов, причем значительная часть из них пришлась на дальние рейсы с вылетом из Парижа. На сайте Air France сообщается, что сегодня забастовка продолжится. Пассажирам предложено бесплатно перебронировать свои билеты.
Протесты сотрудников авиакомпании продолжаются уже долгое время. В них участвуют как пилоты, так и наземный персонал компании в аэропортах. Работники Air France требуют повышения зарплаты, а также выступают против социально-экономических реформ правительства.
Протесты поддерживают не только сотрудники авиакомпании, но работники других сфер, включая госслужащих. Накануне в крупных городах Франции прошли массовые манифестации, переросшие в столкновения с полицией.
Предыдущая крупная забастовка Air France прошла 22 февраля. Тогда была отменена почти половина дальних рейсов с вылетом из Парижа.
Комментарии1
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xuato 23 марта 2018 | 07:14
Там, у них, профсоюзы школа коммунизма, занимаются тем чем должны - защитой поффесиональных прав трудящихся, а не "школа барыг" , которая занимается вылизыванием задницы властных бонз и директоров, а также распределением путевок в санатории, которые работник (при достойной оплате) может и сам купить.