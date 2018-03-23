Президент Словакии Андрей Киска рассмотрит новый состав правительства страны

Ранее он отверг кандидатуры, предложенные ему правящей коалицией.

Новый премьер-министр страны Петер Пеллегрини, занявший этот пост после вынужденной отставки Роберта Фицо, должен сформировать кабинет министров. Он уже предоставлял президенту список, однако Андрей Киска отказался его утверждать. Словацкий лидер отметил, что стране нужно правительство, которое может добиться перемен и снять напряженность в обществе.

Массовые акции протеста проходят в Словакии из-за убийства местного журналиста Яна Кучака и его невесты Марины Куснировой. Корреспондент расследовал факты коррупции в высших эшелонах власти. Его смерть всколыхнула страну и спровоцировала многочисленные демонстрации, из-за которых подал в отставку министр культуры и министр внутренних дел, а также глава правительства.

Организаторы акций протеста анонсировали на пятницу новый массовый митинг в Братиславе за «обновление Словакии».