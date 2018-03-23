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06:06, 23 марта 2018

В Екатеринбурге градозащитники сегодня намерены вновь провести массовые акции против сноса недостроенной телебашни

Тем временем, по неофициальным данным, демонтаж объекта может начаться уже в эти выходные.

Уведомления о предстоящих пикетах в администрацию Екатеринбурга направили активисты «Комитета спасения телебашни». Запланированная на сегодня акция, судя по всему, будет весьма экстравагантной: кроме проведения митингов в центре уральской столицы, градозащитники собираются недостроенную телебашню обнимать. Делать это, впрочем, планируют без лозунгов, поэтому согласовывать «массовое обнимание» с властями не будет.

Пикет пройдет и в городе-спутнике Екатеринбурга — Верхней Пышме, возле проходной Уральской горно-металлургической компании, которая и является заказчиком сноса вышки. К демонтажу объекта могут приступить в субботу. Во всяком случае, метрополитен Екатеринбурга оповестил жителей о временном закрытии движения утром 24 марта между станциями, расположенными возле телебашни.

Строительство вышки было заморожено еще 28 лет назад. После сноса на месте башни планируют построить ледовый дворец для хоккейного клуба «Автомобилист».

Комментарии

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max3446 23 марта 2018 | 06:12

Интересно, как защитники объясняют необходимость оставления башни, на которой уже немало нарду покалечилось или убилось?

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