Бывшего советника Сергея Чемезова Николая Семёнова отправили под домашний арест
Такое решение принял Гагаринский суд Москвы, сообщает агентство РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда. Согласно этим данным, экс-советник главы «Ростеха», подозреваемый в растрате 10 миллионов рублей, останется под домашним арестом до 20 мая.
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milenacotliar 23 марта 2018 | 06:02
Атас. 10 миллионов рублей. Некоррумпированная Якутия с отваливающимися от золотых слитков багажными отсеками самолётов имени Сергея Борисыча рыдает в голос вероятно.