Правительство предлагает новые меры, которые могут затруднить приобретение зарубежных самолётов и судов
В проекте приказа Минтранса говорится о необходимости обязать авиакомпании ставить на технику навигационную систему ГЛОНАСС, пишет газета «Коммерсант». Это коснётся и иностранных самолётов, но внести изменения в их конструкцию без согласования с лизингодателем или производителем нельзя, отмечает издание. Требование также может быть распространено на иностранные морские суда, фрахтуемые в России.
Комментарии4
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hrenvam 23 марта 2018 | 05:20
А автомобилей ?
akrayzler 23 марта 2018 | 05:25
hrenvam: Вы имели в виду Запорожец?
needroid 23 марта 2018 | 05:26
Представляю Почту России через 6 лет. Почтальон на коне.
lankovskaya 23 марта 2018 | 06:05
needroid: Что почта... Будет окончательно отсечена от Большой земли вся Арктика...