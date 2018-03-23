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05:07, 23 марта 2018

Правительство предлагает новые меры, которые могут затруднить приобретение зарубежных самолётов и судов

В проекте приказа Минтранса говорится о необходимости обязать авиакомпании ставить на технику навигационную систему ГЛОНАСС, пишет газета «Коммерсант». Это коснётся и иностранных самолётов, но внести изменения в их конструкцию без согласования с лизингодателем или производителем нельзя, отмечает издание. Требование также может быть распространено на иностранные морские суда, фрахтуемые в России.

Комментарии

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hrenvam 23 марта 2018 | 05:20

А автомобилей ?

akrayzler 23 марта 2018 | 05:25

hrenvam: Вы имели в виду Запорожец?

needroid 23 марта 2018 | 05:26

Представляю Почту России через 6 лет. Почтальон на коне.

lankovskaya 23 марта 2018 | 06:05

needroid: Что почта... Будет окончательно отсечена от Большой земли вся Арктика...

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