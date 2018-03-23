Правительство предлагает новые меры, которые могут затруднить приобретение зарубежных самолётов и судов

В проекте приказа Минтранса говорится о необходимости обязать авиакомпании ставить на технику навигационную систему ГЛОНАСС, пишет газета «Коммерсант». Это коснётся и иностранных самолётов, но внести изменения в их конструкцию без согласования с лизингодателем или производителем нельзя, отмечает издание. Требование также может быть распространено на иностранные морские суда, фрахтуемые в России.