Президент США Дональд Трамп объявил о замене советника по нацбезопасности

Занимавший этот пост Герберт Макмастер отправлен в отставку. Его место займёт бывший постпред США при ООН Джон Болтон. Он является сторонником жёсткой линии по отношению к России, а также Северной Корее, Ирану и Кубе, отмечает агентство Интерфакс.