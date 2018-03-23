Президент США Дональд Трамп объявил о замене советника по нацбезопасности
Занимавший этот пост Герберт Макмастер отправлен в отставку. Его место займёт бывший постпред США при ООН Джон Болтон. Он является сторонником жёсткой линии по отношению к России, а также Северной Корее, Ирану и Кубе, отмечает агентство Интерфакс.
Комментарии1
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bervalano 23 марта 2018 | 05:22
Отлично!