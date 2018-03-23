Ключевой индекс Гонконгской фондовой биржи рухнул на фоне решения Трампа о введении пошлин на импорт стали и алюминия

Ключевой индекс Гонконгской фондовой биржи рухнул на фоне решения Дональда Трампа о введении пошлин на импорт стали и алюминия. Оно вступает в силу сегодня. После открытия торгов этим утром индекс Hang Seng упал более чем на 3,5%. Также основной индекс Шанхайской фондовой биржи упал более, чем на 2,5%.

Президент США ввёл пошлины на импорт стали размером 25%, алюминия – 10%, исключение сделано для Канады и Мексики. Одной из целей этих мер считается Китай.