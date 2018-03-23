Ряд стран Евросоюза рассматривают вопрос о высылке российских дипломатов из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля
Об этом со ссылкой на европейский источник в кулуарах саммита ЕС сообщает ТАСС. Собеседник также сказал, что рассматривается и другая возможная мера – отзыв дипломатов некоторых европейских государств из России.
Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй сообщила, что Евросовет согласился с оценкой Лондона по делу о покушении на бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочь. Британские власти считают, что ответственность за отравление несёт Россия.
Комментарии9
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rqoswen 23 марта 2018 | 05:09
Заебос! Гасите мордор!
kolovrat_ 23 марта 2018 | 06:00
страны ЕС серьезно задумались - а стоит ли прислушиваться к провокациям мелкобритании, которая не хочет быть в составе этого самого ЕС
venediktov_cunt 23 марта 2018 | 05:29
Нам дипломаты гейропы фиолетово, а вот пиндоскую субмарину вмёрзшую гейропейцам с пиндосами придётся когтями выцарапывать из ледового плена!
opiatnovyi63 23 марта 2018 | 05:34
venediktov_cunt: "Нам" это о ком? О пригожинских плебеях?
vaka257 23 марта 2018 | 05:40
opiatnovyi63: У многих ватоголовых пригожинцев раздвоение личности...Такое впечатление ,что в портянки берут только шизофреников...
nik213 23 марта 2018 | 05:46
opiatnovyi63: О портянках, по-собачьи преданных плешивому пересиденту, вроде этого придурка venediktov_cunt
zztop1960 23 марта 2018 | 06:02
venediktov_cunt: Какая Гейропа ? Гейроссия , вон и Жирик засветился в пидорастии , а то только депутаты -единороссы гомосятили
vaka257 23 марта 2018 | 05:37
Грандиозная победа путинской геополитики...
zolingen 23 марта 2018 | 05:53
Если б до конца доводили начатое. Опять на тормозах спустят, а отсутствие адекватного ответа лишь провоцирует на дальнейшие преступления.