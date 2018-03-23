Ряд стран Евросоюза рассматривают вопрос о высылке российских дипломатов из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля

Об этом со ссылкой на европейский источник в кулуарах саммита ЕС сообщает ТАСС. Собеседник также сказал, что рассматривается и другая возможная мера – отзыв дипломатов некоторых европейских государств из России.

Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй сообщила, что Евросовет согласился с оценкой Лондона по делу о покушении на бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочь. Британские власти считают, что ответственность за отравление несёт Россия.