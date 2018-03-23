Китай намерен повысить пошлины на ряд товаров импортируемых из США. Это необходимо для того, чтобы компенсировать убытки из-за введённых Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий, говорится в заявлении министерства коммерции Китая. Ведомство опубликовало список из почти 130 товаров, которых могут коснуться меры.