Китай намерен повысить пошлины на ряд товаров импортируемых из США
Китай намерен повысить пошлины на ряд товаров импортируемых из США. Это необходимо для того, чтобы компенсировать убытки из-за введённых Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий, говорится в заявлении министерства коммерции Китая. Ведомство опубликовало список из почти 130 товаров, которых могут коснуться меры.
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