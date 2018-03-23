В Волоколамске начали выдавать детские путевки в оздоровительные лагеря
Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка Московской области Ксения Мишонова, передает «Интерфакс». По ее данным, власти выдают путевки на 2 или 3 недели.
Замминистра социального развития региона Александр Шустро ранее заявил, что примерно 900 жителей района смогут пройти оздоровление в учреждениях области.
На мусорном полигоне «Ядрово» 21 марта произошел очередной выброс свалочного газа. К медикам, по последним данным, обратились около 150 детей.
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