В Волоколамске начали выдавать детские путевки в оздоровительные лагеря

Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка Московской области Ксения Мишонова, передает «Интерфакс». По ее данным, власти выдают путевки на 2 или 3 недели.

Замминистра социального развития региона Александр Шустро ранее заявил, что примерно 900 жителей района смогут пройти оздоровление в учреждениях области.

На мусорном полигоне «Ядрово» 21 марта произошел очередной выброс свалочного газа. К медикам, по последним данным, обратились около 150 детей.