Минфин предлагает втрое снизить штрафы для физических лиц за незаконные валютные операции

Об этом говорится в подготовленном ведомством проекте поправок в валютное законодательство, сообщает РБК. Ещё одна инициатива министерства предполагает смягчение требований к зачислению денег на счета за рубежом. В проекте говорится, что физические лица – валютные резиденты, к которым с этого года относят всех граждан России, смогут без ограничений зачислять на счета в зарубежных банках средства, полученные от нерезидентов.