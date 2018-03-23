Минфин предлагает втрое снизить штрафы для физических лиц за незаконные валютные операции
Об этом говорится в подготовленном ведомством проекте поправок в валютное законодательство, сообщает РБК. Ещё одна инициатива министерства предполагает смягчение требований к зачислению денег на счета за рубежом. В проекте говорится, что физические лица – валютные резиденты, к которым с этого года относят всех граждан России, смогут без ограничений зачислять на счета в зарубежных банках средства, полученные от нерезидентов.
Комментарии2
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danko1 23 марта 2018 | 04:14
Создаются условия наибольшего благоприятствования для бегства ворья властного на Запад вместе с награбленным?
democ 23 марта 2018 | 04:18
Надо отмывать деньги. А как? Через родственников, которые имеют счета за границей.