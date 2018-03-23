Страны ЕС, по данным источников, рассматривают возможность отозвать дипломатов из России

Страны Евросоюза, по данным источников, рассматривают возможность отозвать дипломатов из России или же выслать российских представителей из своих стран. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в кулуарах саммита глав государств ЕС в Брюсселе.