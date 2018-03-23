Страны ЕС, по данным источников, рассматривают возможность отозвать дипломатов из России
Страны Евросоюза, по данным источников, рассматривают возможность отозвать дипломатов из России или же выслать российских представителей из своих стран. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в кулуарах саммита глав государств ЕС в Брюсселе.
Комментарии2
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danko1 23 марта 2018 | 04:11
Так начинается очередной срок наглого вора-гопника, презренного изгоя, который изгоем и Россию делает.
И ничего хорошего от наглеца, бьющего первым, ждать нельзя. А планету это отролдье уничтожить может.
opiatnovyi63 23 марта 2018 | 04:18
И это называется успешной внешней политикой нашего большого Вождя и его придворного по внешним сношениям некого Лаврова?