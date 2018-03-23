Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе договорились отозвать своего представителя в России
Это подтвердил премьер Швеции Стефан Лёвен.
Ранее о вероятном отзыве со ссылкой на источники сообщало агентство Рейтер. Один из его собеседников уточнил, что Маркуса Эдерера решили отозвать для консультаций, из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля.
Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил в Твиттере, что участники саммита глав государств Евросоюза поддержали позицию Лондона, согласно которой ответственность за покушение на бывшего полковника ГРУ несёт Россия.
Комментарии2
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opiatnovyi63 23 марта 2018 | 04:22
Наши госпропагандоны начнут с пеной у рта требовать предоставить доказательства причастности воровской власти к химической атаке против Великобритании!
condor00 23 марта 2018 | 04:23
Западу ещё только предстоит пройти этап: "Если чешется, почешите в другом месте". Вот тогда может быть НА ЗАПАДЕ и появятся условия для ростков демократии и либерализма. Настоящих, разумеется, а не на фоне войн, где люди каждый день СОТНЯМИ умирают только от голода (голод на одном конце планеты - результат войн на другом). Уже не говоря о гибнущих от прямого применения оружия.