Лидеры стран Евросоюза договорились отозвать главу представительства ЕС в России
Это связано с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Это связано с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
opiatnovyi63 23 марта 2018 | 03:34
Полная изоляция бандитского государства. .