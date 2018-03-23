Соцсеть «Одноклассники» выступила в поддержку СМИ, которые отказались работать с депутатами Госдумы

Соцсеть «Одноклассники» выступила в поддержку СМИ, которые отказались работать с депутатом Леонидом Слуцким или в целом с Госдумой. Представители ресурса сообщили, что группы таких изданий в «Одноклассниках» получат продвижение в новостной ленте соцсети. В сообщении подчёркивается, что соцсеть поддерживает всех, кто готов бороться с противоправным поведением и несправедливостью.

Несколько журналисток обвинили Слуцкого в домогательствах. Думская комиссия по этике не увидела в действиях депутата никаких нарушений. После этого многие СМИ, и среди них «Эхо», объявили, что прекращают или ограничивают работу с Госдумой.