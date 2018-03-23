Соцсеть «Одноклассники» выступила в поддержку СМИ, которые отказались работать с депутатами Госдумы
Соцсеть «Одноклассники» выступила в поддержку СМИ, которые отказались работать с депутатом Леонидом Слуцким или в целом с Госдумой. Представители ресурса сообщили, что группы таких изданий в «Одноклассниках» получат продвижение в новостной ленте соцсети. В сообщении подчёркивается, что соцсеть поддерживает всех, кто готов бороться с противоправным поведением и несправедливостью.
Несколько журналисток обвинили Слуцкого в домогательствах. Думская комиссия по этике не увидела в действиях депутата никаких нарушений. После этого многие СМИ, и среди них «Эхо», объявили, что прекращают или ограничивают работу с Госдумой.
Комментарии6
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j_partizan 23 марта 2018 | 03:28
Когда сам лидер лдпр - педераст, уже от ЧЛЕНОВ этой партии ничего хорошего ожидать не приходится.
Вопрос только о тех кто за эту партию голосует, это такое же чмо?
vitaliyii 23 марта 2018 | 03:48
j_partizan: И Вам не нужны доказательства?
j_partizan 23 марта 2018 | 04:01
vitaliyii:
Доказательства в видеоматериалах. В Интернете можете найти сами.
opiatnovyi63 23 марта 2018 | 03:45
Изолировать полностью этот госорган, чтобы вообще забыть о нём!
vinokur 23 марта 2018 | 03:50
Как быстро меняется повестка с России. О выборах уже никто не вспоминает.
vitaliyii 23 марта 2018 | 03:51
Появились ли уже какие-либо сведения о фактах половых домогательств депутата Слуцкого? Или есть только слова заявителей? Аудиозапись интервью Слуцкого уже опубликована?