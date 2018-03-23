Новым советником Дональда Трампа по нацбезопасности станет бывший постпред США при ООН Джон Болтон
Он является сторонником жёсткой линии по отношению к России, а также Северной Корее, Ирану и Кубе, отмечает агентство Интерфакс. О перестановках президент США сообщил в Твиттере. Занимающий на этот момент пост советника по национальной безопасности Герберт Макмастер отправлен в отставку.
Комментарии1
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hrzn877 23 марта 2018 | 03:19
Болтон - большая умница, и дело не в жёсткой линии, а в отсутствии политкорректности - он режет правду-матку, не присыпая сахарной пудрой. Профессионал, и весьма грамотный причём.