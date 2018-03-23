Новым советником Дональда Трампа по нацбезопасности станет бывший постпред США при ООН Джон Болтон

Он является сторонником жёсткой линии по отношению к России, а также Северной Корее, Ирану и Кубе, отмечает агентство Интерфакс. О перестановках президент США сообщил в Твиттере. Занимающий на этот момент пост советника по национальной безопасности Герберт Макмастер отправлен в отставку.