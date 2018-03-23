Наталья Поклонская просит Генпрокурора и уполномоченного по правам человека проверить работу полигона «Ядорово»

Наталья Поклонская направила запрос Генпрокурору и уполномоченному по правам человека с просьбой проверить работу мусорного полигона «Ядорово». Об этом сообщает РБК. Депутат также просит Юрия Чайку и Татьяну Москалькову дать оценку работе подмосковных чиновников, которые, по её мнению, должны были принять меры. В запросе Поклонской фигурируют имена губернатора Подмосковья, региональных министров здравоохранения и природопользования, а также главного санитарного врача области и главы Волоколамского района.

Два дня назад губернатор Андрей Воробьёв на встрече с жителями Волоколамска пообещал в ближайшее время закрыть полигон, где регулярно происходят выбросы газа. Он также согласился на предложение вывезти в лагеря и санатории пострадавших детей.