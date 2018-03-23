Наталья Поклонская просит Генпрокурора и уполномоченного по правам человека проверить работу полигона «Ядорово»
Наталья Поклонская направила запрос Генпрокурору и уполномоченному по правам человека с просьбой проверить работу мусорного полигона «Ядорово». Об этом сообщает РБК. Депутат также просит Юрия Чайку и Татьяну Москалькову дать оценку работе подмосковных чиновников, которые, по её мнению, должны были принять меры. В запросе Поклонской фигурируют имена губернатора Подмосковья, региональных министров здравоохранения и природопользования, а также главного санитарного врача области и главы Волоколамского района.
Два дня назад губернатор Андрей Воробьёв на встрече с жителями Волоколамска пообещал в ближайшее время закрыть полигон, где регулярно происходят выбросы газа. Он также согласился на предложение вывезти в лагеря и санатории пострадавших детей.
Комментарии6
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sunday_refugee 23 марта 2018 | 03:25
Алексей Учитель тогда пусть фильм снимет про полигон.
anemon 23 марта 2018 | 03:29
А не пошла бы ты, Поклонская! Тебя только там не хватало, образина православнутая.
vinokur 23 марта 2018 | 03:42
А на Случкина она запрос не посылает? Чтобы его на балерин проверить. Это было бы более православнуто.
aviator69 23 марта 2018 | 03:48
А где ты, дура, раньше была, когда жителей Волоколамска, вышедших на митинг, ОМОН разгонял ???
practolog 23 марта 2018 | 04:06
Где у нас лагеря вы и сами знаете, а "санаторий" это карцер при лагерях. Туда будут всех буйных, кто шибко на запах свалки реагирует!
sparky 23 марта 2018 | 04:12
Проснулась "царская невеста".
Забывать про нее стали, так что хоть с опозданием решила напомнить о себе.