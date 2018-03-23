В городе Клин, по некоторым данным, у школьников стали появляться те же симптомы, что и у детей в Волоколамске
В подмосковном городе Клин, по некоторым данным, у школьников стали появляться те же симптомы, что и у детей в Волоколамске. Во всяком случае, так утверждается в одной из групп соцсети Вконтакте. Речь идёт о сообществе «Алексинский карьер», его участники выступают за ускорение рекультивации местной свалки. В группе утверждается, что в последние два дня в городских школах у детей замечены случаи рвоты, кровотечения из носа, нетипичного сильного утомления. Участники сообщества обсуждают опыт Волоколамска и возможность выхода на акцию протеста.
Напомню, на Волоколамском мусорном полигоне «Ядрово» на дня произошёл очередной выброс газа. После этого около 150 детей пожаловались на плохое самочувствие, часть из них госпитализировали. Местные жители вышли на стихийный митинг.
Комментарии3
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sokal123 23 марта 2018 | 03:25
Лишь бы симптомы не появились у пахана. Все россияне очень беспокоятся . Ему еще лет сорок править. А симптомами только 18 .Пичаль.
sunday_refugee 23 марта 2018 | 03:28
Вся Россия полигон. И некому рекультивацией заняться.
i_one_off 23 марта 2018 | 03:37
Это рейтинг господина ПэЖэ сдувается, последних выдох.