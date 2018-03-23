Участники саммита глав государств Евросоюза поддержали позицию Лондона по делу об отравлении Сергея Скрипаля

Участники саммита глав государств Евросоюза в Брюсселе поддержали позицию Лондона по делу об отравлении Сергея Скрипаля. Они согласились с тем, что ответственность за покушение на бывшего полковника ГРУ несёт Россия, сообщил в Твиттере председатель Европейского совета Дональд Туск.

Ранее в ходе трёхсторонних переговоров премьер Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились о необходимости дать России «решительный европейский ответ» в связи с отравлением Скрипаля и его дочери.