Участники саммита глав государств Евросоюза поддержали позицию Лондона по делу об отравлении Сергея Скрипаля
Участники саммита глав государств Евросоюза в Брюсселе поддержали позицию Лондона по делу об отравлении Сергея Скрипаля. Они согласились с тем, что ответственность за покушение на бывшего полковника ГРУ несёт Россия, сообщил в Твиттере председатель Европейского совета Дональд Туск.
Ранее в ходе трёхсторонних переговоров премьер Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились о необходимости дать России «решительный европейский ответ» в связи с отравлением Скрипаля и его дочери.
Комментарии4
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vadimp 23 марта 2018 | 03:30
Че ни как решатся отказаться от российского газа?
vinokur 23 марта 2018 | 03:46
vadimp: Лето предстоит жаркое.
opiatnovyi63 23 марта 2018 | 03:50
vinokur: А Россию никто не поддерживает, разве что КНДР и Судан. .
opiatnovyi63 23 марта 2018 | 03:36
Россия в лице Вождя это абсолютное зло!