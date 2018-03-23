На мусорном полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья установили две аэрозольные пушки
Они должны нейтрализовать неприятный запах и снизить концентрацию активных органических соединений, говорится на сайте правительства Московской области. По данным регионального Минздрава, в Волоколамске, где на днях на мусорном полигоне произошёл очередной выброс газа, в четверг обратились к врачам ещё почти 70 детей. Все они жаловались на плохое самочувствие. Около 80 детейобратились за медицинской помощью в среду.
Комментарии1
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rena1960 23 марта 2018 | 02:14
Состав снарядов аэрозольных пушек...та же химия.Неизвестно сколько аллергиков появится от воздействия этого "парфюма"...