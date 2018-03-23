Один из создателей нервно-паралитического вещества «Новичок» Леонид Ринк проходил обвиняемым по делу о продаже яда
Об этом сообщает «Новая газета». Издание уточняет, что речь идёт о давнем уголовном деле, которое было возбуждено в 1995 году после убийства банкира Ивана Кивелиди с использованием отравляющего вещества, созданного в режимной российской лаборатории. Газета ссылается на протоколы допроса Ринка. Согласно этим данным, он давал показания о том, как получал отравляющее вещество в государственном учреждении, продавал или передавал разным людям, связанным с криминалом.
Издание утверждает, что материалы этого уголовного дела доказывают российское происхождение отравляющего вещества.
Напомню, британские власти считают, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили в Солсбери веществом из серии «Новичок» и что за этим стоит Россия. В Москве это отрицают.
Комментарии2
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alex_zen 23 марта 2018 | 02:26
Издание утверждает, что материалы этого уголовного дела доказывают российское происхождение отравляющего вещества. \\
и моут свидетельствовать о непричастности Путина. Что-то не сходится!
idruker 23 марта 2018 | 02:32
alex_zen: Да Путин вообще ни к чему непричастен. Какая может быть ответственность у главы крупного государства с огромными запасами этой химической и ядерной дряни за происходящее в его стране? Правильно! - никакого! Он же вам не стрелочник. Отстаньте уже от человека, ему и так нелегко приходится.